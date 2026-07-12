Simulación EXACTA de los dos partidos de Semifinales del Mundial 2026: ganadores y resultado

Cada vez falta menos para que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegue a su fin, y ahora ya quedaron las instancias de semifinales definidas en las cuales se enfrentarán España y Francia el próximo martes, mientras que Argentina e Inglaterra harán lo propio el miércoles. Sin embargo, la inteligencia artificial ya comenzó a jugar su partido y según las simulaciones matemáticas, ya están definidos los finalistas.

Mbappé genera preocupación en Francia|X: brfootball

El análisis de los datos derivados de las cien simulaciones digitales para los cruces de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ permite comprender las razones tácticas detrás de los marcadores proyectados. Las plataformas estadísticas reflejaron que las diferencias en los marcadores de ambos compromisos se deben a factores vinculados con el control de las zonas de gestación y la efectividad en las áreas de castigo. Los especialistas en Big Data aplicaron filtros de rendimiento físico para evaluar el impacto del desgaste acumulado tras los duelos previos correspondientes a los cuartos de final.

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Por un lado del cuadro, en lo que será la llave entre Argentina e Inglaterra, las simulaciones proyectan una clara victoria de la selección albiceleste sobre la británica por un gol a cero. El algoritmo deportivo detectó que el posicionamiento de los volantes albicelestes puede bloquear los circuitos de distribución destinados a abastecer a los extremos ingleses. Según la inteligencia artificial, el único gol del compromiso podría llegar mediante jugadas colectivas elaboradas con pases cortos y desmarques precisos en el último tercio del campo.

Por otra parte, las simulaciones del duelo en el otro lado de la llave, dieron una victoria de España ante Francia por dos goles a uno. El mismo, se fundamentaría en los niveles de posesión del balón. Durante la simulación, la escuadra ibérica sostuvo la tenencia de la pelota por encima del sesenta por ciento en la mayoría de las repeticiones y este monopolio del esférico obligó al conjunto francés a realizar un despliegue físico intenso para recuperar el juego en su propio sector de la cancha. El cansancio en las líneas defensivas galas propició la aparición de espacios que los atacantes españoles capitalizaron con remates de media distancia y así lograr una nueva victoria.