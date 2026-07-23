La FIFA despide a Guillermo Ochoa con un emocionante mensaje: “Una verdadera leyenda”

Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional a sus 41 años de edad y luego de haber culminado su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El histórico guardameta sumó minutos en la goleada del combinado azteca sobre Chequia y cerró su sexta participación en una justa mundialista. Dejó el futbol en el escenario más grande y ahora recibió un emotivo mensaje de la FIFA.

El organismo internacional destacó la longevidad del portero mexicano, quien ha estado activo durante 22 años consecutivos. FIFA remarcó la participación de “Memo” Ochoa en seis ediciones de la Copa del Mundo, siendo una de las figuras más representativas del torneo y un emblema para la Selección Mexicana.

Así fue el mensaje de la FIFA para Guillermo Ochoa

Mediante sus redes sociales, FIFA recordó que Ochoa es el sexto futbolista más veterano que ha participado en una Copa Mundial. El organismo también lo definió como “una verdadera leyenda del torneo”.

En su publicación, la FIFA remarcó que el mexicano alcanzó una sexta participación mundialista durante la edición de 2026. Finalmente, cerró el mensaje deseándole lo mejor durante su retiro.

“El sexto jugador más viejo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA y una verdadera leyenda del torneo. Guillermo Ochoa de México, que participó en un récord de seis Copas del Mundo de la FIFA este año, ha anunciado su retiro del futbol. Te deseamos todo lo mejor en tu retiro, Guillermo”.

The sixth-oldest player in @FIFAWorldCup history and a true legend of the tournament. 🇲🇽



Mexico’s Guillermo Ochoa, who participated at a record breaking sixth FIFA World Cup this year, has announced his retirement from football.



Wishing you all the best in your retirement,… pic.twitter.com/HyudCNJ0fv — FIFA (@FIFAcom) July 23, 2026

El reconocimiento llegó dos días después de que Memo anunciara que colgaba los guantes. El portero agradeció a los clubes, compañeros, entrenadores y aficionados que lo acompañaron desde su debut profesional con América.

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El último partido de Guillermo Ochoa con México

La despedida deportiva de Ochoa ocurrió durante el partido contra Chequia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El guardameta ingresó al minuto 78 y recibió una ovación por parte de los aficionados presentes en el Estadio CDMX.

El escenario tuvo un significado especial para su trayectoria. En ese mismo inmueble comenzó su carrera con América en febrero de 2004 y, más de dos décadas después, disputó sus últimos minutos como futbolista.

Crédito; Mexsport

Tras finalizar el encuentro, Ochoa besó los postes y se despidió del público mexicano. Su última participación en el torneo llegó antes de la eliminación del combinado azteca frente a Inglaterra en los Octavos de Final.

Los números que dejó Memo Ochoa con la Selección Mexicana

Ochoa cerró su etapa con México después de disputar 154 partidos internacionales y acumular más de 13 mil minutos. También conquistó seis títulos de la Copa Oro y una Liga de Naciones de la Concacaf.

Entre sus actuaciones más recordadas aparecen el empate contra Brasil en 2014, el triunfo ante Alemania en Rusia 2018 y el penal detenido a Robert Lewandowski durante Qatar 2022.

Ahora, la despedida de la FIFA coloca el cierre internacional a una carrera marcada por seis convocatorias mundialistas y más de dos décadas defendiendo la portería mexicana.