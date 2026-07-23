Memo Ochoa se retiró y este es el top 4 de sus mejores partidos en toda su carrera

Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional después de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El guardameta puso punto final a una carrera de más de dos décadas, marcada por sus actuaciones con la Selección Mexicana.

Memo formó parte de seis planteles mundialistas, aunque solamente tuvo minutos en cuatro ediciones: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026. También ganó seis Copas Oro, una Liga de Naciones de Concacaf y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

A lo largo de su etapa con México protagonizó partidos que quedaron en la memoria de los aficionados. Estos fueron los cuatro mejores considerando la dificultad del rival, la importancia del encuentro y su influencia directa en el resultado.

4. México vs Costa Rica – Copa Oro 2019

HOUSTON, TX - JUNE 29: Guillermo Ochoa of Mexico celebrates after saving the penalty of Keysher Fuller of Costa Rica winning the penalty shootout during the 2019 CONCACAF Gold Cup Quarter Final match between Mexico v Costa Rica at NRG Stadium on June 29, 2019 in Houston, Texas. (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images)|Matthew Ashton - AMA/Getty Images

México enfrentó a Costa Rica por los cuartos de final de la Copa Oro 2019. El partido terminó empatado 1-1 después de 120 minutos y el pase a las semifinales tuvo que definirse desde los penales.

Raúl Jiménez falló el primer disparo del combinado azteca, pero la serie llegó igualada hasta la muerte súbita. Ochoa detuvo el cobro de Keysher Fuller y aseguró la clasificación mexicana.

Aquella intervención evitó una eliminación anticipada. México posteriormente superó a Haití y venció a Estados Unidos en la final para conquistar el título.

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3. México vs Polonia – Mundial de Qatar 2022

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski has his penalty saved by Mexico’s Guillermo Ochoa REUTERS/Hamad I Mohammed|Reuters

Ochoa volvió a aparecer en un momento decisivo durante el debut de México en Qatar 2022. El encuentro contra Polonia permanecía empatado cuando Robert Lewandowski tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal.

Memo esperó hasta el último instante y se lanzó hacia su izquierda para detener el disparo del delantero del Barcelona. El guardameta fue elegido como el mejor jugador del partido y sostuvo el empate sin goles.

Además, se convirtió en el primer portero mexicano que detuvo un penal durante una Copa Mundial desde Óscar Bonfiglio en Uruguay 1930.

2. Alemania vs México – Mundial de Rusia 2018

Guillermo Ochoa

México consiguió una de las victorias más importantes de su historia al derrotar por 1-0 a Alemania, vigente campeona del mundo, en el Estadio Luzhnikí de Moscú.

Hirving Lozano marcó el único gol, pero Ochoa fue determinante para conservar la ventaja. El conjunto alemán realizó 25 remates y nueve fueron dirigidos a la portería mexicana.

Memo respondió en cada oportunidad. Su intervención más complicada llegó tras un tiro libre de Toni Kroos que alcanzó a desviar hacia el travesaño. Esa actuación permitió que México derrotara por primera vez a Alemania en un Mundial.

1. México vs Brasil – Mundial de Brasil 2014

El mejor partido de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana fue ante Brasil, durante la fase de grupos del Mundial 2014.

La Canarinha jugaba como anfitriona y contaba con Neymar como principal figura. Sin embargo, Ochoa realizó cuatro atajadas de alta dificultad para mantener el empate 0-0.

La acción más recordada fue un cabezazo de Neymar que parecía destinado a entrar junto al poste. Memo reaccionó y sacó el balón sobre la línea. También detuvo remates de Paulinho, Thiago Silva y nuevamente del delantero brasileño.

Ochoa fue elegido mejor jugador del encuentro y aquella actuación cambió su carrera. México sumó un punto clave para avanzar a los octavos de final y el portero comenzó a construir una relación especial con las Copas Mundiales.