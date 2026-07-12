Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en tiempo extra, después de que ambas selecciones empataran en el tiempo regular. Jude Bellingham fue el héroe de los suyos al marcar los 2 goles, pero el del empate fue el que generó polémica, sobre todo en redes sociales, pues usuarios pidieron que el gol fuera anulado.

Todo ocurrió cuando el portero noruego sacó de meta un balón que no cruzó la mitad de cancha, hecho que ocasionó que los ingleses armaran un contragolpe letal que culminó el mediocampista del Real Madrid, quien gana 21 millones, para darle esperanza a los suyos y después remontar para llevarse el triunfo.

FIFA explica por qué el empate de Inglaterra contra Noruega NO fue anulado|@england

La polémica del gol de Inglaterra

En una imagen de televisión, se muestra que el despeje de Nyland habría pegado en el cable de la cámara aérea, lo que provocó que no llegara a su destino final y cayera antes de lo previsto, una acción que aprovechó Inglaterra para convertir el primer gol y empatar el duelo.

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El comunicado de la FIFA del porqué contó el gol

El gol del empate de Inglaterra causó polémica, sobre todo en redes sociales, por lo que la FIFA emitió un comunicado en el que aclaró por qué el gol sí contó, ya que el sensor del balón nunca tocó el cable de la cámara.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", emitió el máximo organismo de futbol en el comunicado.

https://x.com/fifamedia/status/2076088395147723022

Inglaterra vs Argentina

Inglaterra obtuvo su pase a semifinales luego de remontarle un marcador adverso de 1-0 a Noruega. Su rival en la antesala por el título será Argentina, que sufrió ante Suiza, pero terminó por llevarse la serie en tiempo extra, luego de que jugará casi toda la segunda mitad del segundo tiempo con un jugador de más.