FIFA Fan Fest Monterrey: dónde, cuándo y qué artistas habrá en la convivencia

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se vivirá dentro de los estadios. En Monterrey, una de las ciudades sede del torneo, los aficionados tendrán un punto de reunión oficial para seguir los partidos, disfrutar de conciertos y formar parte del ambiente mundialista sin necesidad de tener boleto para los encuentros.

El FIFA Fan Festival™ Monterrey 2026 se llevará a cabo en Parque Fundidora, uno de los espacios más representativos de Nuevo León. De acuerdo con el sitio oficial del evento, el lugar contará con pantallas gigantes, shows musicales, gastronomía y distintas actividades durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿Dónde será el FIFA Fan Fest Monterrey?

La sede confirmada es Parque Fundidora, en Monterrey, recinto que se convertirá en el punto de encuentro oficial para que miles de aficionados puedan vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fuera del estadio. No es menor: la ciudad recibirá partidos mundialistas y también tendrá una convivencia masiva pensada para locales, turistas nacionales y visitantes extranjeros.

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El sitio oficial señala que el festival tendrá entrada general gratuita, sin necesidad de registro previo. Sin embargo, el ingreso estará sujeto al cupo disponible y se realizará por orden de llegada. A esto se suma que habrá zonas premium o preferentes, con acceso garantizado y beneficios adicionales, disponibles a través de Ticketmaster México.

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Las ciudades sede en México te invitan a vivir la emoción de la @fifaworldcup a través de los FIFA Fan Festivals, espacios donde podrás disfrutar de transmisiones en vivo, música, actividades para toda la… pic.twitter.com/kdDKpYvAna — Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) May 22, 2026

¿Cuándo será el FIFA Fan Festival™ Monterrey 2026?

El evento comenzará el jueves 11 de junio de 2026, el mismo día en el que arrancará la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En estos momentos, la programación oficial contempla actividad durante 34 días en Monterrey, con transmisiones, conciertos y experiencias para los aficionados.

La primera jornada ya tiene actividad confirmada en el Escenario Live, con la presentación de La Leyenda a las 18:00 horas. La misma programación oficial también incluye otros artistas en diferentes fechas, por lo que la cartelera será uno de los principales atractivos del festival.

¿Qué artistas estarán en el FIFA Fan Fest Monterrey?

De acuerdo con la información oficial del FIFA Fan Festival™ Monterrey 2026, algunos de los artistas confirmados son La Leyenda, DPR Ian, El Gran Silencio y El Malilla, quienes aparecen dentro de la cartelera del Escenario Live.

Además, la versión en inglés del sitio oficial presenta un Estadio Stage para conciertos de mayor escala, con nombres como Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias. En ese calendario, Chayanne aparece programado para el sábado 13 de junio, Imagine Dragons para el domingo 21 de junio, Grupo Firme para el miércoles 24 de junio y Enrique Iglesias para el domingo 28 de junio.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

