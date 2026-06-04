No solo los partidos: qué se puede hacer en el FIFA Fan Fest de CDMX

La Ciudad de México no solo será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, también albergará uno de los espacios más importantes para los aficionados durante la competencia. Se trata del FIFA Fan Fest, una experiencia que reunirá miles de personas para seguir el torneo y participar en diversas actividades relacionadas con el futbol y la cultura.

Además de la transmisión de los partidos, los asistentes podrán disfrutar conciertos, actividades interactivas, experiencias gastronómicas y entretenimiento para toda la familia. De acuerdo con la información publicada por FIFA en su página web oficial, el FIFA Fan Festival™ 2026 Ciudad de México estará abierto del 11 de junio al 19 de julio y contará con actividades diarias para aficionados de todas las edades.

Qué actividades habrá en el FIFA Fan Festival™ de CDMX

Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ serán transmitidos en una pantalla gigante instalada dentro del recinto. Esto permitirá que los aficionados puedan seguir cada encuentro del torneo en compañía de miles de personas y en un ambiente completamente dedicado al futbol.

La FIFA también informó que el festival contará con una cartelera de entretenimiento que incluirá artistas invitados, DJs, grupos musicales y espectáculos en vivo. Las presentaciones estarán acompañadas por actividades culturales diseñadas para celebrar tanto el futbol como las tradiciones mexicanas.

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Otra de las principales atracciones será la Interactive Zone. Los visitantes podrán participar en actividades interactivas de futbol y distintas experiencias relacionadas con el deporte. A esto se sumarán activaciones especiales, espacios recreativos y propuestas de entretenimiento dirigidas a públicos de todas las edades.

La oferta también incluirá experiencias gastronómicas inspiradas en la cocina mexicana y actividades familiares que estarán disponibles durante toda la duración del festival. FIFA adelantó que dará a conocer más detalles sobre la programación específica en las próximas semanas.

Dónde estará ubicado el FIFA Fan Festival™ durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El FIFA Fan Festival™ 2026 Ciudad de México se realizará en el Zócalo, uno de los espacios más emblemáticos del país. La ubicación permitirá a los visitantes disfrutar del ambiente de la competencia en pleno corazón de la capital mexicana.

El FIFA Fan Festival 2026 se hará en el Zócalo de la Ciudad de México

De acuerdo con FIFA, los asistentes también podrán aprovechar su visita para recorrer algunos de los sitios más representativos de la ciudad, como el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor, la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes. La entidad destacó que el Fan Fest ofrecerá entretenimiento diario del 11 de junio al 19 de julio, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

TV Azteca transmitirá en vivo y de forma gratuita 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el partido inaugural, encuentros de la fase de grupos, duelos de eliminación directa, las semifinales y la final del torneo. La cobertura tendrá el equipo de comentaristas y analistas de Azteca Deportes a través de televisión abierta, plataformas digitales y la App de TV Azteca Deportes.

Entre los encuentros confirmados destacan los partidos de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia durante la fase de grupos y partidos de otras selecciones como Brasil, Argentina, España, Inglaterra, Países Bajos, Colombia, Portugal y Estados Unidos.