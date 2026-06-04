El Zócalo capitalino será sede del FIFA Fan Fest en 2026: qué actividades habrá

Con los artistas confirmados para la fiesta inaugural, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca de comenzar. Sin embargo, no todos los aficionados pueden concurrir al Estadio CDMX para ver a México enfrentar a Sudáfrica este 11 de junio. Sin embargo, el ente organizador dispuso del Zócalo capitalino como sede del FIFA Fan Festival™.

Con los partidos en México ya confirmados, el emblemático Zócalo capitalino se transformará de manera oficial en el epicentro de la fiesta del futbol. Autoridades locales aseguran que podrá albergar cerca de 55,000 personas de alrededor del mundo. El evento se extenderá durante 39 días consecutivos, desde el 11 de junio hasta la gran final del 19 de julio.

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¿Qué actividades habrá en el FIFA Fan Festival™ de Zócalo?

De acuerdo a lo informado por FIFA, Zócalo de la Ciudad de México ofrece transmisión en vivo de todos los partidos del Mundial en una megapantalla de 510 metros cuadrados. Se incluyen conciertos, gastronomía local e internacional, zonas de juegos y desafíos de futbol, actividades de marcas / sponsors y la ya conocida FIFA Store.

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¿Habrá alcohol en los FIFA Fan Festival™?

La Plaza de la Constitución será una gigantesca estructura con una pantalla de alta definición, donde se transmitirán en vivo todos los encuentros del torneo. Al tratarse de un espacio al aire libre y de acceso 100% gratuito, las autoridades buscan que sea un ambiente familiar. Por esto, se confirmó que no se venderá alcohol dentro del Zócalo.

Experiencias y la oferta cultural de la CDMX

El FIFA Fan Festival™ no se limitará únicamente a la proyección de los compromisos en el Templo Mayor del Futbol. Pues también contará con un circuito de entretenimiento interactivo que complementará la experiencia de los visitantes. El Interactive Zone es un área especialmente acondicionada con canchas y actividades dinámicas con el balón.

El corredor cultural estará para enriquecer la experiencia turística, con 19 exposiciones temáticas distribuidas en 17 de los museos más importantes de la capital. El operativo de seguridad incluye un estricto cerco perimetral con barreras metálicas y un despliegue policial en los accesos del Centro Histórico. Así, se podrá disfrutar del Mundial Zócalo en Plaza de la Constitución.

