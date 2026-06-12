FIFA catalogó este gol que Argentina le metió a México como uno de los 5 mejores de la historia

En plena disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA continúa repasando algunos de los momentos más memorables que ha dejado el torneo a lo largo de su historia. Como parte de una dinámica realizada junto a uno de sus patrocinadores, el organismo destacó cinco anotaciones inolvidables y entre ellas apareció una que todavía permanece en la memoria de los aficionados mexicanos.

Se trata del gol que Maxi Rodríguez marcó para Argentina frente a México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006™. La anotación fue recordada por la FIFA dentro de una selección de goles históricos que marcaron distintas ediciones del torneo y que siguen siendo referencia por su calidad técnica y trascendencia.

La FIFA volvió a destacar el gol de Maxi Rodríguez

La jugada ocurrió en el tiempo extra de un encuentro que estaba empatado 1-1. Tras recibir un cambio de juego, Maxi Rodríguez controló el balón y conectó una espectacular volea de pierna izquierda que terminó incrustándose en el ángulo de la portería defendida por Oswaldo Sánchez.

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La anotación definió la eliminatoria y le dio a Argentina el boleto a los cuartos de final. Con el paso de los años, el remate se convirtió en una de las imágenes más recordadas de Alemania 2006™ y ahora volvió a ser destacado por la FIFA entre sus goles más emblemáticos.

El propio exfutbolista argentino explicó en una ocasión que inicialmente pensó acomodar el balón para rematar con la derecha, pero al notar la presión defensiva decidió golpear de inmediato con la izquierda. El resultado fue una de las definiciones más espectaculares que se han visto en una Copa Mundial.

Un partido que sigue siendo recordado por los aficionados

El duelo entre México y Argentina en Leipzig es considerado uno de los encuentros más emocionantes que han protagonizado ambas selecciones en la historia de los Mundiales. El conjunto mexicano logró competir sólido frente a una generación argentina llena de figuras, pero terminó cayendo por una acción individual que quedó grabada en la memoria colectiva del futbol.

México volvió a pasar a la segunda fase por quinto Campeonato del Mundo consecutivo. En esta ocasión fue eliminado por Argentina en tiempos extra con un golazo de Maxi Rodríguez en Alemania 2006.

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