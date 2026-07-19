FIFA revela indicios sobre qué pasará con las pausas de hidratación tras el Mundial 2026

La gestión de las condiciones físicas de los futbolistas y el desarrollo del espectáculo televisivo centran la atención del organismo rector del fútbol asociado en el tramo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las pausas de hidratación han estado durante toda la justa mundialista en tela de juicio y ahora, Arsene Wenger, responsable de desarrollo global del futbol, se refirió al futuro de las mismas en una rueda de prensa.

Arsene Wenger

Wegner, admitió que la medida no fue bien recibida: "En muchos partidos con estadio cubierto, la gente no estaba contenta. Pero antes del Mundial se decidió usarla en todos", explicó justificando por que las pausas de hidratación también se realizaron en estadios que incluso tenían refrigeración.

Además, Arsene aseguró que van a realizar una evaluación respecto al futuro de las pausas: "No creo que haya influido en los marcadores, pero estamos al servicio de la afición y evaluaremos el balance tras el Mundial". De esta manera, quedará a confirmarse si en las próximas competencias estas interrupciones dejarán de ser una medida excepcional decidida por el árbitro principal en base a su percepción del calor local.

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La aplicación de los frenos obligatorios para el consumo de agua generó debates intensos entre los cuerpos técnicos de los seleccionados y los directores de las transmisiones satelitales globales, incluso hasta los aficionados se mostraron disconformes durante los partidos mientras se hacían las pausas de hidratación.

Próximamente, la FIFA buscará balancear estas pausas de acuerdo a las zonas climáticas donde se desarrollen los encuentros. Cabe destacar que cada una de las federaciones que nuclea el futbol por continentes, no tendrán la obligación de realizar las pausas de hidratación, por lo tanto muchos fanáticos del futbol en sudamerica tendrán la posiblidad de ver los partidos sin parates que vuelven el juego un poco más lento línea por línea.