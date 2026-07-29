No solo Argentina: la FIFA también inició una investigación contra una estrella de España

La Comisión Disciplinaria de la FIFA tomó la decisión de abrir una investigación sobre la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, entre otros, tras los incidentes ocurridos durante la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que tuvo a España como ganador del título.

Además, el organismo también anunció que abrió un expediente contra una serie de futbolistas donde se encuentran los argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el integrante del cuerpo técnico de la ‘Albiceleste’, Roberto Ayala. Todos ellos fueron apuntados por protagonizar los actos de violencia que se vivieron tras el pitazo final después del partido definitorio, pero un jugador de España también se vio afectado.

FIFA abre una investigación contra Gavi

La misma organización detalló que Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) también será investigado luego del encuentro conflictivo que tuvo con el futbolista argentino Leandro Paredes. El hecho sucedió luego de que España festejara la obtención de la Copa del Mundo y el jugador español reaccionara ante los actos de violencia del mediocampista de la ‘Albiceleste’.

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Según la FIFA, Gavi fue señalado por conducta antideportiva, contemplada en el artículo 14.1.b del reglamento de la competición. En este contexto, el futbolista del Barcelona podría ser sancionado con un partido de suspensión. Sin embargo, la propia Real Federación Española de Futbol podrá apelar dicha situación para tratar de anular la sanción o buscar la manera de que el jugador no sea afectado.

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El comunicado de FIFA sobre los futbolistas afectados

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo).

Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo).

De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante”.