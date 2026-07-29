¿Peligra el Mundial 2030? Cuál podría ser la sanción de FIFA para Argentina

La Selección Argentina quedó bajo la lupa de la FIFA después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El organismo abrió diferentes procedimientos contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA), varios jugadores y un integrante del cuerpo técnico por hechos ocurridos durante el torneo.

Los expedientes contemplan desde la bandera relacionada con las Islas Malvinas hasta los incidentes registrados después de la final ante España. Sin embargo, las posibles consecuencias no serían iguales para la AFA y para los protagonistas de los altercados.

¿Argentina podría quedar fuera del Mundial 2030?

El Código Disciplinario permite que FIFA excluya a una asociación de una competición en curso o futura. Sin embargo, esta posibilidad forma parte del catálogo general de sanciones y suele quedar reservada para infracciones graves o reiteradas.

Argentina no está siendo investigada por manipulación de partidos, dopaje colectivo, alineación indebida o alguna irregularidad que haya modificado los resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ese motivo, no existen elementos que permitan considerar probable su exclusión de la Copa Mundial de 2030.

El escenario más cercano apunta a sanciones económicas para la AFA, posibles restricciones de público y suspensiones contra los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico señalados. Tampoco estaría en riesgo el subcampeonato conseguido en 2026.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina’s Lionel Messi celebrates after the match REUTERS/Paul Childs|Paul Childs/REUTERS

Cuál podría ser la sanción de FIFA para Argentina

La AFA está expuesta a diferentes castigos por la conducta de sus jugadores, oficiales y aficionados. El artículo 8 del Código establece que una asociación puede ser considerada responsable incluso cuando demuestre que no tuvo culpa o negligencia directa.

Entre las medidas que podría recibir Argentina aparecen:



Multas económicas por cada infracción comprobada.

Advertencias o reprimendas.

Reducción del aforo en uno o más partidos.

Disputa de encuentros a puertas cerradas.

Aplicación de un plan preventivo contra la discriminación.

Responsabilidad por las multas impuestas a jugadores y oficiales.

Uno de los puntos investigados es la pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas”, exhibida tras la Semifinal contra Inglaterra. El artículo 13.2.c prohíbe utilizar un evento deportivo para manifestaciones de naturaleza no deportiva. En este caso, el castigo más probable sería económico.

Por el retraso en el inicio de partidos, FIFA contempla una advertencia para la primera infracción y una multa de 10 mil francos suizos en caso de reincidencia. El lanzamiento de objetos puede representar una sanción de 500 francos por cada elemento arrojado en un primer incidente.

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El cargo que puede ocasionar una sanción mayor para la AFA

El apartado más delicado corresponde a las posibles conductas discriminatorias. El artículo 15 señala que una persona que ofenda la dignidad de un país, individuo o grupo puede ser suspendida durante un mínimo de diez encuentros.

Cuando la conducta proviene de aficionados, la asociación responsable puede recibir una multa mínima de 20 mil francos suizos y disputar un partido con aforo limitado. Si existen antecedentes o nuevos episodios, el reglamento permite imponer encuentros sin público, quita de puntos, derrotas administrativas o la exclusión de una competencia.

Estas últimas medidas representan el castigo máximo y no se aplican automáticamente. La FIFA deberá establecer la gravedad de los hechos, identificar a los responsables y considerar posibles antecedentes.

Argentina vs Inglaterra, solo uno pasará a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Qué sanciones podrían recibir Paredes, Molina, Almada y Ayala

Leandro Paredes afronta tres cargos por agresión, mientras que Nahuel Molina tiene uno por agresión consumada, otro por tentativa y uno por conducta antideportiva. Roberto Ayala también fue señalado por una posible agresión y Thiago Almada por comportamiento antideportivo.

El artículo 14 establece un mínimo de tres partidos de suspensión para las agresiones y al menos uno por conducta antideportiva. Esto no significa que las penas deban sumarse de forma automática, debido a que la Comisión Disciplinaria puede analizar los episodios en conjunto.

Al haberse producido en el último partido del Mundial, las suspensiones deberán cumplirse en los siguientes encuentros oficiales de la Selección Argentina. La AFA y los acusados tendrán la oportunidad de presentar su defensa antes de que FIFA anuncie una resolución definitiva.