FIFA nombra a este jugador mexicano entre los 10 mejores de todo el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó grandes actuaciones individuales y, tras el cierre del torneo, la FIFA publicó sus Power Rankings, una clasificación basada en el rendimiento de los futbolistas a lo largo de la competencia. En esa lista apareció un solo representante de la Selección Mexicana: Julián Quiñones.

El delantero fue reconocido después de firmar un torneo destacado con el Tricolor, en el que anotó cuatro goles y dio una asistencia, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por Javier Aguirre.

🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 La FIFA ha lanzado el top 10 de los mejores jugadores del Mundial: pic.twitter.com/74OmUQRYfd — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 23, 2026

Julián Quiñones, entre los mejores del Mundial 2026

De acuerdo con la clasificación publicada por la FIFA y recopilada por distintos medios especializados, Julián Quiñones fue ubicado dentro del Top 10 de jugadores con mejor rendimiento del Mundial 2026, siendo el único mexicano en conseguirlo.

TE PUEDE INTERESAR:

El listado fue encabezado por Kylian Mbappé, seguido por figuras como Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y otros futbolistas que brillaron durante el certamen.

Aunque en redes sociales comenzó a circular una imagen donde Quiñones aparece octavo, esa gráfica no corresponde a una publicación oficial de la FIFA. Lo que sí confirmó el organismo es que el atacante mexicano terminó dentro de los 10 mejores jugadores de sus Power Rankings gracias a su desempeño durante el torneo.

¿Qué representa este reconocimiento para Julián Quiñones?

Más allá de la posición que ocupa en la clasificación, la presencia de Julián Quiñones entre los 10 mejores futbolistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, de acuerdo con el listado difundido por FIFA, confirma el impacto que tuvo durante el torneo con la Selección Mexicana.

El atacante fue uno de los jugadores más constantes del combinado dirigido por Javier Aguirre, aportando velocidad, desequilibrio y presencia ofensiva en los partidos más importantes del certamen. Su rendimiento le permitió compartir este reconocimiento con figuras de talla internacional como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Lionel Messi, Erling Haaland y Harry Kane, lo que refleja la dimensión de su actuación.

Aunque este tipo de clasificaciones no constituye un premio oficial como el Balón de Oro o el Once Ideal del torneo, sí representa un reconocimiento al desempeño mostrado a lo largo de la competencia y al protagonismo que tuvo el delantero mexicano frente a algunas de las mejores selecciones del mundo.