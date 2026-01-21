El mejor hotel para hospedarse en Quintana Roo durante la Copa Mundial de la FIFA, según la IA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y, probablemente, aún no has tomado la decisión sobre en qué hotel vas a hospedarte. Quintana Roo, uno de los estados de México por excelencia para los turistas, cuenta con una serie de hoteles donde podrás disfrutar de unas verdaderas vacaciones frente a playas paradisíacas, pero también tendrás la opción de viajar hacia Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México para estar presente en la cita mundialista.

Con un análisis profundo de la inteligencia artificial de ChatGPT, pudimos determinar cuál es el mejor hotel donde puedes hospedarte dentro de Quintana Roo, de acuerdo a la mejor relación calidad/precio. Si bien analizó una buena cantidad de hoteles, la herramienta de Open AI escogió al resort Excellence Riviera Cancun como tu opción ideal para quedarte durante o posterior a la Copa del Mundo .

Excellence Riviera Cancun, vista aérea del hotel|Crédito: Excellence Riviera Cancun

¿Por qué Excellence Riviera Cancun es la mejor opción?

La IA justificó su respuesta diciendo que dicho hotel cuenta con calificaciones sobresalientes de miles de viajeros; por ejemplo, en Google resalta con una calificación de 4.9 sobre 5. Esto indica una experiencia consistente y bien valorada en servicio, comodidades, limpieza y gastronomía.

Además, su ubicación también es importante, ya que se encuentra en Puerto Morelos, un punto estratégico entre Cancún y Playa del Carmen. Esto te permite estar cerca del importante Aeropuerto Internacional de Cancún (con vuelos a las principales sedes del Mundial 2026) y también con fácil acceso por carretera a otras partes de la Península de Yucatán.

Desde Puerto Morelos puedes conectar fácilmente con Cancún y sus servicios de autobús o alquilar coche para movilizarte hacia otros destinos del país (por ejemplo, para tomar vuelos o buses a Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey para ver partidos).

En cuanto al hotel en sí, ChatGPT menciona que ofrece un resort all-inclusive de alto nivel con excelente gastronomía, ambientes bien cuidados y opciones de relax —ideal si quieres descansar antes o después de los días de viaje intenso. Tiene piscinas amplias, playa propia de arena blanca y ambientes tranquilos o vibrantes según lo que busques.

Excellence Riviera Cancun, vista desde la piscina principal|Crédito: Excellence Riviera Cancun

¿Cuánto cuesta una noche en Excellence Riviera Cancun?

La IA de Open AI destaca que, aunque no es el hotel más barato, la experiencia que ofrece por el costo total suele superar a muchos otros resorts en la región, tanto en comodidad como en satisfacción de los huéspedes. Las tarifas pueden oscilar entre $7.000 y $9.000 pesos por noche.



Desde unos ~US$370 (~MXN $6.900 por noche) para opciones estándar en temporada no alta.

Promedio habitual ronda entre US$370 y US$480 (~MXN $7.000 – $9.000) por noche para habitaciones estándar.

En temporada alta (vacaciones, fines de semana o fechas cercanas al Mundial), puede subir más dependiendo de la demanda.

Cabe destacar que estas tarifas hacen referencia típicamente a habitaciones estándar all-inclusive (todo incluido). En caso de elegir categorías superiores (suite con vista al océano, piscinas privadas, nivel “Excellence Club”, etc.), el precio por noche será mayor.