FIFA rentó el Castillo de Chapultepec para un evento exclusivo del Mundial 2026

El histórico Castillo de Chapultepec, joya arquitectónica y símbolo cultural de México, fue el escenario elegido por la FIFA para celebrar una gala exclusiva en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El evento reunió a las figuras más influyentes del futbol internacional, exjugadores y personalidades del ámbito político, consolidando al recinto como el punto de encuentro por excelencia para el inicio de esta cita mundialista.

Así fue el uso

En la antesala de cada evento importante organizado por la entidad madre del futbol, suele existir una cena para convocar a invitados de lujo. Como no podía ser de otra manera, el campeonato más importante del año -que está disputándose en México, Estados Unidos y Canadá- también contó con un suceso de este estilo.

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Aunque la cifra exacta será comunicada formalmente por la Secretaría de Cultura, se estima que el costo de alquiler para este tipo de eventos asciende a cerca de un millón de pesos mexicanos. La organización del evento corrió por cuenta de las autoridades culturales y turísticas del país, quienes actuaron como anfitrionas, garantizando que el patrimonio nacional fuera utilizado bajo los estándares de logística que exige una organización como la FIFA.

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¿Es un espacio abierto al público? Ante las dudas sobre el acceso a este emblemático museo, se confirmó que sí está abierto al público general para la renta de espacios destinados a eventos privados como bodas, XV años y otras celebraciones, siempre y cuando se cubran las tarifas y se cumplan los lineamientos de conservación establecidos.

Según trascendió, fue el 10 de junio, apenas un día antes del debut de México ante Sudáfrica. En aquella jornada, hubo un show de drones que se desplegó frente al Castillo: se mostraron diversas imágenes alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y a la Selección.

