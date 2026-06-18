VIDEO: el discurso inspirador de Renard, el nuevo DT, para levantar a Túnez en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no da respiro, y en la concentración de Túnez, la urgencia le dio espacio a la sorpresa. Tras la dolorosa derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F, la federación de dicho país tomó una medida drástica: la destitución inmediata de Sabri Lamouchi y el nombramiento de Hervé Renard como nuevo seleccionador. El técnico francés no perdió un segundo y, antes de cualquier pizarra táctica, confrontó al plantel con un discurso que ya recorre el mundo.

Conocido por su carácter frontal y su capacidad para levantar grupos en momentos críticos, eligió palabras que resonaron con fuerza en la concentración. Lejos de buscar excusas para la goleada sufrida en Monterrey, apeló al orgullo de representar a un país: “¿Saben cuánto gastó la gente que viajó acá para venir a alentarlos?… ¿SABEN LO QUE PASARÍA SI HOY NOS VOLVEMOS A CASA? Todo el mundo está caliente. Yo fui despedido y hace unos días estaba sentado frente a mi pantalla mirando el Mundial… no se pueden imaginar lo que se siente. Ustedes tienen la suerte de estar acá. ¡Así que vamos, muchachos!”, sentenció ante la atenta mirada de sus nuevos dirigidos.

🤬🇹🇳 Atención al discurso de Hervé Renard luego de asumir en Túnez EN MEDIO DEL MUNDIAL:



“¿Saben cuánto gastó la gente que viajó acá para venir a alentarlos?… ¿SABEN LO QUE PASARÍA SI HOY NOS VOLVEMOS A CASA? ¿Lo saben? TODO EL MUNDO ESTÁ CALIENTE.



Yo fui despedido y hace unos… — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

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Renard, con un diagnóstico directo

Reconoció que el grupo atraviesa un momento de fragilidad emocional tras el debut, describiendo a sus jugadores con "las piernas pesadas" por el dolor de cabeza que significó el resultado ante Suecia. Sin embargo, su propuesta para revertir la situación es clara: la fortaleza mental. "Los más fuertes, los que hay que poner en el campo, son los que serán más fuertes mentalmente", sentenció el estratega, quien analizó que el problema principal no fue la falta de nivel, sino una carencia de dinamismo y agresividad en los duelos individuales.

El entrenador recordó a sus dirigidos que, durante las Eliminatorias, el equipo mostró una solidez defensiva que no fue la que se vio en el debut, calificando el 5-1 como un accidente que el equipo no puede permitirse volver a vivir si quiere rescatar su participación en esta cita orbital. ¿Puede Túnez revertir la historia? El desafío para las "Águilas de Cartago" es mayúsculo. Con el grupo en el fondo de la tabla y la moral golpeada, la llegada de un motivador nato como Renard busca transformar esa desazón en competitividad inmediata. El técnico francés ha dejado claro que en el fútbol no hay tiempo para lamentos y que solo aquellos con la entereza necesaria para superar el impacto emocional tendrán lugar en el campo de juego para los próximos compromisos.

