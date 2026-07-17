FIFA sancionó una vez a un jugador de Corea del Sur por hacer lo mismo que Argentina con esta bandera

Argentina logró pasar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta. Al finalizar el partido, jugadores de La Albiceleste mostraron una pancarta política haciendo alusión a las Islas Malvinas que podría ser motivo de sanción previo a su partido ante España.

El antecedente más reciente es la sanción que recibió el futbolista de Corea del Sur Park Jong-Woo luego de mostrar una pancarta política en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En aquel caso, la FIFA decidió dictar una sanción de dos partidos de suspensión. A pesar de que los partidos de la competición los organiza el Comité Olímpico Internacional, la entidad madre del fútbol tiene potestad para dictar sanciones por casos ocurridos en torneos olímpicos.

Park Jong-Woo recibió una sanción de la FIFA tras mostrar una pancarta política|Crédito: @jongwoo1989 / Instagram

Atención Argentina: el caso de Park Jong-Woo que le costó una sanción de la FIFA

La Selección de Corea del Sur venció 2-0 a Japón en el partido por el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de Londres. Dentro de la celebración, el futbolista Park Jong-Woo mostró una pancarta haciendo alusión al archipiélago de Dokdo con el siguiente mensaje: “Dokdo es nuestro territorio”.

Sin embargo, los dos partidos de suspensión no fueron la única sanción para el futbolista surcoreano. En la entrega de la premiación, Park Jong-Woo no recibió la medalla de bronce, a diferencia del resto de sus compañeros. En ese sentido, se establece un antecedente importante que fundamenta el posible riesgo de sanción para los futbolistas de La Albiceleste.

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El día que la FIFA sancionó a la Selección de Argentina

La Selección de Argentina ya ha sido multada por vincularse a una pancarta similar a la que mostraron en el triunfo ante Inglaterra. Corría el 7 de junio de 2014 y Argentina venció a Eslovenia en un amistoso internacional. Algunos futbolistas argentinos se tomaron una foto con un cartel que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

La FIFA sancionó a la AFA en el 2014 luego de que sus jugadores posaran con una pancarta política|Crédito: @AztecaDeportes / X

La respuesta de la FIFA ante lo ocurrido fue una sanción a la AFA que consistió en una multa de 33 mil dólares, aunque no se estableció ningún partido de suspensión para los futbolistas involucrados. En la reciente edición, la FIFA evalúa la sanción que se aplicaría por lo sucedido en las semifinales ante Inglaterra.

