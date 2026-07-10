FIFA venderá pedazos del campo donde se jugará la final del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede convertirse en un nuevo objeto para los coleccionistas. La FIFA apostó por la venta de fragmentos del césped del Estadio Nueva York en donde se conocerá al nuevo campeón del mundo, despertando la curiosidad de los amantes del futbol sobre el manejo de la dinámica y los costos de las unidades del campo que saldrán a la venta.

De acuerdo con información oficial de la propia FIFA, el césped será encapsulado en resina una vez culmine el partido con el propósito de preservar su estado. Los artículos serán vendidos para compradores en Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

La FIFA venderá pedazos del césped del Estadio de Nueva York|Credito: MetLife Stadium / X

Cuánto costarán los pedazos de campo donde se jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La empresa encargada del proyecto será Keep Stub, la cual está especializada en diseñar y crear artículos de colección. Se contará con una edición limitada de 2,026 unidades en donde el artículo más económico tendrá un costo de 450 dólares, mientras que el más caro llegará a valer hasta 3,000 dólares, aunque también habrá fragmentos que serán vendidos en 900 y 1,200 dólares.

La variación del precio por cada artículo será por el tipo de diseño y tamaño. Los artículos de un menor rango contarán con una medida de 2.5 pulgadas por lado. En el caso de los fragmentos que valdrán 3,000 dólares, nombrados como la "Hero Edition", contarán con una entrada grabada en oro, una réplica y un trofeo de cristal basado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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FIFA podría recaudar más de 11.2 millones de dólares en ventas

En caso de que se logren vender todas las unidades que estarán a la venta, se podrían recaudar alrededor de 11.2 millones de dólares, por lo que queda claro que el éxito de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede verse presente también en los objetos conmemorativos que se venderán a lo largo del certamen. Cabe mencionar que el césped del Estadio Nueva York no es el único objeto que la FIFA pondrá a la venta, ya que cuenta con toda una tienda en línea en donde se encuentran artículos que conmemoran la edición mundialista como lo son playeras, gorras y balones, entre otras cosas más.