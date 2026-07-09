Le robó el récord a Estados Unidos: la marca que rompió México en el Mundial 2026

El éxito de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue dejando estadísticas importantes. México contó con una importante convocatoria en la taquilla tras disputar sus partidos en el Estadio CDMX. Sin embargo, el seguimiento que se le dio al equipo de Javier Aguirre también marcó un récord importante a nivel televisivo en Estados Unidos.

El papel de la Selección Mexicana en la justa mundialista dejó el partido de fútbol más visto en la historia en la TV de Estados Unidos. Nos referimos al partido de los Octavos de Final ante Inglaterra que dejó una importante cifra de 44.8 millones de espectadores.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England’s Harry Kane and teammates celebrate after the match as England qualify for the quarter final stage of the World Cup REUTERS/Daniel Becerril|Daniel Becerril/REUTERS

México vs Inglaterra: el partido más visto de la TV de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos había sentado un precedente importante tras enfrentar en los Octavos de Final a Bosnia y Herzegovina. De acuerdo a las redes sociales de la propia selección, se registraron 33.5 millones de espectadores para convertirse en aquel momento en el partido de futbol más visto en la historia de la televisión estadounidense.

Sin embargo, el auge de la Selección Mexicana en territorio vecino logró demostrar su alta demanda tras romper el récord de audiencia por su partido ante Inglaterra, superando el duelo de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por 11.3 millones de espectadores.

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El récord que México rompió en la TV mexicana

El México vs Inglaterra no solo sentó un precedente importante en la TV de Estados Unidos, sino también en la mexicana. De acuerdo con datos de la FIFA, el partido se convirtió en el más visto dentro del país en lo que va del siglo XXI.

El México vs Inglaterra es el partido más visto en la TV mexicana del Siglo XXI|Crédito: @miseleccionmx / X

La audiencia que tuvo el partido de los Octavos de Final dentro de la TV de México alcanzó los 60 millones de espectadores, superando el récord que habían establecido en el partido ante Ecuador que dejó una cifra de 35.1 millones de espectadores.

El Estadio Ciudad de México presentó un lleno total en todos los partidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA reconoció la convocatoria del Estadio CDMX debido a que contó con un lleno total en sus cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, algo que destacar debido a que es el recinto con mayor aforo del torneo. La asistencia total fue de 404,120 espectadores. Es importante comparar las cifras que brindó el Coloso de Santa Úrsula para comprender la magnitud de su convocatoria. Tan solo en los Octavos de Final hubo una asistencia de 6,259,584 personas, es decir, una media de 65,204 espectadores por encuentro, mientras que el Estadio CDMX contó con un lleno total de 80,824 aficionados.

