FILTRADO: Esta sería la indumentaria que usarían George Russell y Kimi Antonelli con Mercedes en la temporada 2026 de F1

Comenzaron a circular imágenes de lo que sería la nueva indumentaria oficial de Mercedes-AMG Petronas para la temporada 2026 de Fórmula 1. La filtración, atribuida a la cadena británica Next, muestra el uniforme que utilizarían George Russell y Kimi Antonelli, en lo que marcaría el segundo año de la escudería con Adidas como patrocinador oficial.

La temporada 2025 representó un punto de inflexión para Mercedes-AMG, el equipo cerró el campeonato como subcampeón de constructores con 469 puntos, solo por detrás de McLaren, que sumó 833. La consistencia de sus pilotos permitió superar a Red Bull y Ferrari en una disputa cerrada por el segundo puesto, en un año marcado por la recuperación del rendimiento del monoplaza.

George Russell asumió el liderazgo del equipo tras la salida de Lewis Hamilton y concluyó cuarto en el Campeonato de Pilotos con 319 puntos. El británico consiguió dos victorias, en los Grandes Premios de Canadá y Singapur, además de nueve podios a lo largo del año. Su triunfo en Canadá, bajo condiciones de lluvia, fue uno de los momentos más destacados de su temporada.

Kimi Antonelli, en su año debut, finalizó séptimo del campeonato con 150 puntos, aunque no logró victorias, subió al podio en tres ocasiones: fue tercero en Canadá, segundo en Brasil y nuevamente tercero en Las Vegas. Pese a algunos errores propios de su condición de novato, su rendimiento fue clave para asegurar el subcampeonato del equipo.

EMercedes cerró 2025 con dos victorias, 12 podios y dos poles, ambas obtenidas por Russell. El Gran Premio de Canadá destacó como su mejor actuación colectiva, al lograr un resultado 1-3 que confirmó la mejora del auto en condiciones mixtas.

La filtración de la indumentaria 2026

Las imágenes muestran un diseño con una clara influencia futbolera, una línea que Adidas habría decidido profundizar tras asumir el rol de proveedor oficial desde 2025. El corte y la silueta se asemejan más a un jersey de futbol que a las tradicionales polos utilizadas en el paddock.

En cuanto a los colores, la base se conserva en blanco y negro, con detalles en el característico verde aguamarina de Petronas. Estos acentos recuerdan a los acabados que Adidas utiliza en uniformes de selecciones nacionales, reforzando la identidad de la marca alemana.

Mientras Mercedes se prepara para un 2026 marcado por un nuevo reglamento técnico y una parrilla renovada, la posible indumentaria filtrada anticipa un cambio estético que acompaña el proceso de reconstrucción deportiva del equipo.

