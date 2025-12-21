¿Un viejo conocido? Carlo Pasetti será el ingeniero de Sergio ‘Checo’ Pérez en su etapa con Cadillac en la F1 2026

De cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez comenzará un nuevo capítulo en su trayectoria con el debut de Cadillac, escudería operada por TWG Motorsport. En ese proyecto, el equipo ha apostado por una figura clave para acompañar al piloto mexicano desde el muro de boxes, Carlo Pasetti, ingeniero italiano que ha sido confirmado como su ingeniero de carrera.

Pasetti es un nombre familiar para Checo, ya que ambos trabajaron juntos durante la etapa del equipo con base en Silverstone, entonces conocido como Racing Point. Esa relación previa, construida en momentos decisivos, es uno de los pilares sobre los que Cadillac busca edificar su ingreso a la máxima categoría.

¿Quién es Carlo Pasetti?

Ingeniero graduado en Ingeniería Aeroespacial, Pasetti cuenta con una sólida formación técnica y una trayectoria que trasciende la Fórmula 1. Antes de llegar a la F1, desarrolló su carrera como diseñador en firmas de alto prestigio como Pagani y Dallara, además de adquirir experiencia en categorías formativas como Fórmula 3 y Fórmula Renault, donde pulió su perfil enfocado en el rendimiento y el desarrollo del monoplaza.

Su vínculo con Checo se consolidó en 2020, cuando se desempeñó como ingeniero de rendimiento del mexicano en Racing Point. En ese rol fue una pieza fundamental en la histórica victoria de Pérez en el Gran Premio de Sakhir, el primer triunfo del tapatío en la Fórmula 1 y uno de los momentos más recordados de su carrera.

Tras la transformación del equipo en Aston Martin, Pasetti se mantuvo dentro de la estructura entre 2021 y 2025. Durante ese periodo trabajó de cerca con pilotos de primer nivel, primero como ingeniero de rendimiento de Sebastian Vettel hasta el retiro del alemán, y posteriormente colaborando con Fernando Alonso, acumulando experiencia en contextos de alta exigencia competitiva.

Para 2026, Pasetti dejará Aston Martin y asumirá un rol aún más visible

Será la voz principal en la radio de Checo Pérez como ingeniero de carrera en Cadillac. Su incorporación responde a una estrategia clara del equipo estadounidense, que busca apoyarse en la confianza, comunicación y conocimiento mutuo entre piloto e ingeniero, un factor clave en un proyecto que debutará bajo un reglamento técnico completamente nuevo.

La presencia de Pasetti es vista como una ventaja para acelerar la adaptación de Pérez y maximizar el rendimiento desde las primeras carreras. Además, formará parte de un muro de boxes con amplia experiencia, que incluye a Xavier Marcos Padros como ingeniero jefe y a John Howard como ingeniero de Valtteri Bottas, reforzando la estructura técnica del equipo.

Con esta combinación de experiencia, continuidad y entendimiento previo, Cadillac F1 apuesta por una base sólida para su estreno en la Fórmula 1, mientras Checo Pérez se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera.

