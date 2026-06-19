Filtran imágenes de Luca Zidane entrenando y usuarios reaccionan: “En cada video es peor”

Mientras muchos se preguntan por qué Luca Zidane juega para Argelia si su padre Zinedine es francés, otros cada vez son más críticos del nivel del jugador de triple nacionalidad. Pues sostienen que el portero no tiene el suficiente nivel y que cada video que trasciende sobre él es peor que el anterior. Las imágenes son realmente llamativas, con bloopers incluidos.

Así como Luca Zidane juega con una máscara por una razón sorprendente, tras el partido donde Argelia perdió 3-0 con Argentina por el hat-trick de Lionel Messi, cada vez trascienden más videos del portero. En uno de ellos se ven imágenes del guardametas haciendo movimientos de calentamiento en pleno partido. El desenlace hizo reír a todos.

Luca, hijo del DT del Madrid Zinedine Zidane,|David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Resulta que el video trascendido mostraba a Luca Zidane haciendo movimientos de calentamiento mirando a las gradas. Luego de moverse con velocidad de un lado hacia el otro, el portero se cayó al suelo y las risas estallaron. En las redes sociales algunos comentarios fueron: “Cada video que veo de Luca Zidane es peor que el anterior” y “-10 000 de aura pobre Luca Zidane”.

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El duro resultado para Luca Zidane en el Mundial

El guardametas de Argelia recibió 3 goles de Leo Messi en el debut mundialista contra Argentina y en el segundo de ellos tuvo responsabilidad por haber dado un rebote largo hacia la posición del astro argentino.

Cada video que veo de Luca Zidane es peor que el anterior pic.twitter.com/3cfJDdFJRk — Wicho Olea (@tixwilx1916) June 18, 2026

El calendario de la selección de Argelia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina 3-0 Argelia – Estadio de Kansas City (Misuri, EE. UU.) – 19:00 horas — Grupo J

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Jordania vs. Argelia – Estadio de la Bahía de San Francisco (California, EE. UU.) – 21:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Argelia vs. Austria – Estadio de Kansas City (Misuri, EE. UU.) – 20:00 horas — Grupo J

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