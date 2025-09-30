En 3 claves: cómo va México en el Mundial Sub20 y qué probabilidades tiene de ganar

La Selección de México se ubica en el segundo lugar del Grupo C con un punto, luego de rescatar el empate ante Brasil en el partido de debut del Mundial Sub-20, justa en la que Gilberto Mora deslumbró a todos con movimientos especiales . El combinado azteca tendrá que intentar sumar de a 3 en sus dos duelos restantes si es que quiere seguir con vida en el torneo más importante de la categoría, aunque para ello debería completar 3 pasos (si quiere evitar hacer cuentas complicadas como segundo o mejor tercero).

1. Ganarle a España

La Selección Nacional enfrentará sus últimos 2 partidos ante España y Marruecos, países a los que debe vencer o por lo menos empatar, para así avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo Sub-20. El combinado azteca deberá vencer a la Furia para así sumar 4 puntos y dejar a un paso de eliminación a los ibéricos en la segunda jornada de la justa que inicia el martes 30 de septiembre .

2. Sacarle el resultado a Marruecos y evitar goleadas

México deberá sacarle por lo menos un empate a Marruecos para sellar su pase a la siguiente ronda o en caso de perder que no sea por un abultado marcador, ya que en el desempate los goles en contra son de suma importancia.

3. Quedar entre los 2 primeros lugares

México, si desea avanzar a la ronda de eliminación del Mundial Sub-20, deberá quedar entre los 2 primeros lugares del Grupo C, pues las reglas de la competición estipulan que los primeros puestos obtendrán su boleto a la siguiente fase. También pasan los dos mejores terceros. La Selección Nacional actualmente está del otro lado, al ubicarse un peldaño abajo de Marruecos que es líder.

¿Qué pasaría si México queda en tercer lugar del Grupo C?

México tendría una segunda oportunidad en caso de que sus resultados sean adversos en sus últimos 2 partidos ante España y Marruecos, pues la FIFA estipuló que los 2 mejores terceros lugares avanzarán a los Octavos de Final.

¿Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Sub-20?

México enfrentará en la segunda jornada del Mundial Sub-20 a España, duelo que se realizará el miércoles 1 de octubre en punto de las 2 de la tarde (hora centro de México). En caso de un triunfo, el combinado azteca tendría un pie adentro en la ronda de los Octavos de Final.

México y la probabilidad de avanzar a los Octavos de Final y de ganar el Mundial Sub-20, según a IA

La Selección Mexicana tiene 60% de probabilidad de avanzar al Mundial Sub-20, según la IA. En tanto, el combinado azteca cuenta con 8% a favor para ganar la justa, pues en categorías menores la mayoría de las veces obtiene buenos lugares.