Fin del invicto: la racha de México y Estados Unidos que no pudo sostener Canadá en el Mundial 2026

Este miércoles, ante todo pronóstico, Canadá perdió el invicto en casa ante Suiza por marcador de 2-1 en lo que fue su último partido de la fase de grupos. No obstante, la selección de la hoja y el maple clasificó a los dieciseisavos de final, pero no como líder, sino como segundo del Grupo B. Por lo anterior, México y Estados Unidos son los organizadores que marchan hasta el momento invictos.

La derrota pudo haberle costado caro a Canadá, pues estuvo a punto de caer hasta el tercer lugar, aunque la diferencia de goles le benefició para desbancar a Bosnia y Herzegovina. Por ello, por el momento Estados Unidos y México marchan con 2 victorias, aunque todavía les falta disputar la última jornada. Conoce a qué hora jugará el equipo azteca ante Chequia.

Canadá perdió el invicto en casa ante Suiza.|Canada Soccer

Los resultados de Canadá en el Mundial 2026

La Selección de Canadá no tuvo el mejor de los inicios en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues en su partido debut no le pudo ganar a Bosnia y Herzegovina, equipo que 2 fechas después casi le arrebata el segundo puesto. Contra los europeos empataron 1-1, en lo que fue el duelo de la inauguración del torneo.

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Para la segunda fecha, la selección de la miel y el maple aplastó a Catar con un contundente 6-0, que lo colocaba como el líder del grupo. Sin embargo, el país organizador de la justa veraniega vio su suerte contra Suiza y cayó por marcador de 2-1, resultado que lo manda al segundo puesto.

Con este resultado, Canadá podría enfrentarse a Corea del Sur en la ronda de los dieciseisavos de final, serie que se disputará este domingo 28 de junio en punto de la 1 de la tarde (hora centro de México).

México y Estados Unidos, por el invicto

México y Estados Unidos son las únicas selecciones sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que quedan invictas. El combinado azteca disputará su tercer partido este miércoles 24 de junio en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Ciudad de México, duelo en el que podrá hacer historia en caso de ganar, ya que nunca ha logrado 9 puntos en dicho torneo.

Mientras que Estados Unidos hará lo propio este jueves 25 de junio contra Turquía a las 8 de la noche (hora centro de México). La selección norteamericana ya está clasificada para los dieciseisavos de final.