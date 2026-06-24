Fin del invicto: la racha de México y Estados Unidos que no pudo sostener Canadá en el Mundial 2026
Por el momento, la selección azteca y la de las barras y las estrellas tienen una ventaja sobre los canadienses
Este miércoles, ante todo pronóstico, Canadá perdió el invicto en casa ante Suiza por marcador de 2-1 en lo que fue su último partido de la fase de grupos. No obstante, la selección de la hoja y el maple clasificó a los dieciseisavos de final, pero no como líder, sino como segundo del Grupo B. Por lo anterior, México y Estados Unidos son los organizadores que marchan hasta el momento invictos.
La derrota pudo haberle costado caro a Canadá, pues estuvo a punto de caer hasta el tercer lugar, aunque la diferencia de goles le benefició para desbancar a Bosnia y Herzegovina. Por ello, por el momento Estados Unidos y México marchan con 2 victorias, aunque todavía les falta disputar la última jornada. Conoce a qué hora jugará el equipo azteca ante Chequia.
Los resultados de Canadá en el Mundial 2026
La Selección de Canadá no tuvo el mejor de los inicios en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues en su partido debut no le pudo ganar a Bosnia y Herzegovina, equipo que 2 fechas después casi le arrebata el segundo puesto. Contra los europeos empataron 1-1, en lo que fue el duelo de la inauguración del torneo.
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Para la segunda fecha, la selección de la miel y el maple aplastó a Catar con un contundente 6-0, que lo colocaba como el líder del grupo. Sin embargo, el país organizador de la justa veraniega vio su suerte contra Suiza y cayó por marcador de 2-1, resultado que lo manda al segundo puesto.
Con este resultado, Canadá podría enfrentarse a Corea del Sur en la ronda de los dieciseisavos de final, serie que se disputará este domingo 28 de junio en punto de la 1 de la tarde (hora centro de México).
México y Estados Unidos, por el invicto
México y Estados Unidos son las únicas selecciones sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que quedan invictas. El combinado azteca disputará su tercer partido este miércoles 24 de junio en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Ciudad de México, duelo en el que podrá hacer historia en caso de ganar, ya que nunca ha logrado 9 puntos en dicho torneo.
Mientras que Estados Unidos hará lo propio este jueves 25 de junio contra Turquía a las 8 de la noche (hora centro de México). La selección norteamericana ya está clasificada para los dieciseisavos de final.