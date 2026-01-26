Fiorentina vs Como: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del duelo de la Coppa Italia 2026
Fiorentina y Como se juegan el pase para los cuartos en la Coppa Italia del 2026. Te decimos fecha, hora y claves del partido para los Estados Unidos
La Coppa Italia 2026 entra en una etapa donde ya no hay margen de error y el cruce entre Fiorentina vs Como 1907 promete tensión, estrategia y emociones fuertes. En el histórico Estadio Artemio Franchi, la Viola intentará imponer su jerarquía, mientras que el conjunto lombardo busca confirmar que ya no es una sorpresa, sino un proyecto serio capaz de eliminar a cualquiera.
Este enfrentamiento de octavos de final no solo define un boleto a cuartos, también puede marcar un punto de inflexión para ambos clubes en una temporada exigente, con el calendario apretado y la presión de avanzar en una de las copas más emblemáticas del fútbol italiano.
¿Por qué Fiorentina vs Como se perfila como uno de los partidos más peligrosos de la Coppa Italia?
Aunque Fiorentina parte como favorita por historia y localía, el Como 1907 ha demostrado en el último año que sabe competir ante rivales de mayor presupuesto. Sus recientes actuaciones en Serie A, con marcadores contundentes y una defensa bien organizada, lo convierten en un rival incómodo.
La Viola, por su parte, necesita una victoria convincente frente a su afición. Los altibajos en liga han generado cuestionamientos, y avanzar en la Coppa Italia 2026 representa una oportunidad ideal para recuperar confianza y sostener el proyecto deportivo.
El antecedente inmediato entre ambos añade picante: en los duelos más recientes, Como logró imponerse en más de una ocasión, dejando claro que sabe cómo neutralizar a Fiorentina incluso en escenarios complicados.
Our team for tomorrow’s Coppa Italia match in Florence 🔵👊 pic.twitter.com/N5qZB2bXhl— Como1907 (@Como_1907) January 26, 2026
Claves tácticas y lo que está en juego rumbo a los cuartos de final en la Coppa Italia
Fiorentina buscará el protagonismo desde la posesión, presionando alto y aprovechando el ancho del campo en el Artemio Franchi. El reto será no quedar expuesto a las transiciones rápidas del Como, uno de sus mayores puntos fuertes.
El cuadro visitante apostará por el orden, la paciencia y los contragolpes, consciente de que un gol puede cambiar por completo el guion del partido. En una eliminatoria a partido único, el margen de error es mínimo y cada ajuste táctico puede ser decisivo.
Más allá del pase a cuartos, este duelo representa prestigio, confianza y continuidad en una competencia que históricamente ha premiado a quienes saben competir bajo presión.
Fiorentina vs Como 1907: fecha, hora y sede en Estados Unidos
- Fecha: martes 28 de enero de 2026
- Estadio: Artemio Franchi, Florencia
- Hora en Estados Unidos:
- Este (ET): 3:00 PM
- Centro (CT): 2:00 PM
- Pacífico (PT): 12:00 PM
Coppa Italia action awaits in Florence ✨ pic.twitter.com/W8FvNIXfQV— Como1907 (@Como_1907) January 26, 2026