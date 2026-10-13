Fluminense vs Palmeiras: La Hora para ver EN VIVO la Semifinal (IDA) de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores de América vuelve con la ronda de semifinales y este miércoles 14 de octubre los brasileños abren la cartelera con el duelo a suceder en el mítico Maracaná. Por eso este artículo tiene toda la información de dónde ver EN VIVO el Fluminense vs Palmeiras, que se jugará en punto de las 18:30 en horario del centro de México.

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¿Qué esperar del Fluminense vs Palmeiras Semifinal (IDA) de la Copa Libertadores?

El Flú está en el momento crítico de su temporada, donde tiene la gran posibilidad de meterse a la final de Libertadores, instancia a la que llegaron y ganaron en 2023. Sin embargo, la presión en el Brasileirao es tremenda y tiene que soportar la exigencia, asegurando boletaje a este mismo torneo en 2027 (marchan cuartos de la clasificatoria). Realmente Palmeiras luce como favorito, pero este duelo será clave al buscar sacar ventaja en casa.

Mientras que Palmeiras llega con una sola derrota en 12 partidos en todas las competencias. Son líderes de la liga doméstica y también están en semifinales de la Copa de Brasil. De nueva cuenta están peleando por ser el gran referente de su país y deben dar el primer golpe en modo visitante. Sin embargo, un dato muy particular es que la última derrota de este club en Brasileirao fue precisamente ante Fluminense… en el campo del Maracaná el pasado 15 de agosto.

@brasileirao De virada, o Fluminense venceu o Palmeiras por 3x2, no Maracanã. Confira os gols da vitória tricolor! 🇭🇺 🎥 CazéTV ♬ som original - Brasileirão

¿Dónde ver el Fluminense vs Palmeiras de la Copa Libertadores?

Desde que los clubes mexicanos abandonaron las invitaciones de Conmebol para jugar sus torneos, mediáticamente también disminuyó la cobertura. Sin embargo, Disney+ trajo de vuelta las actividades sudamericanas a las pantallas aztecas vía streaming. Por eso, requieres del paquete más caro (corrobora esto directamente con el proveedor), el cual da acceso a toda la actividad deportiva de Disney.

Probables alineaciones Fluminense vs Palmeiras