Fórmula 1: Haas presenta decoración especial para el Gran Premio de Japón 2026

Este fin de semana, regresan los monoplazas a la pista con la siguiente parada del calendario de la Fórmula 1, con el Gran Premio de Japón. Por ese motivo, la escudería Haas presentó una decoración especial la cual han hecho en colaboración con la franquicia cinematográfica de ‘Godzilla’.

Con esta colaboración, los monoplazas de Haas, van a poder lucir una apariencia muy peculiar durante el Gran Premio de Japón, de acuerdo con la productora TOHO.CO. Ltd, incluye el diseño del auto de la escudería, pero también una campaña publicitaria en el Gran Premio de Estados Unidos, el cual se va a correr en el mes de octubre.

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¿Cómo es la colaboración entre Haas y ‘Godzilla’?

El diseño de esta colaboración, es una especie de homenaje al personaje de las películas, pero es importante mencionar que se mantiene la base de colores de la escudería, aunque con la figura de ‘Godzilla’ y algunos otros detalles que hacen referencia al manga japonés.

Durante el evento de revelación del diseño que va a tener Haas para la carrera en el Circuito de Suzuka, estuvieron presentes los pilotos Oliver Bearman y Esteban Ocon, quienes estuvieron acompañados por Ayao Komatsu, directivo de la escudería, quien comentó lo siguiente.

Esta es una oportunidad extraordinaria para mostrar nuestra marca a nuevas audiencias, y es una primicia tanto para el equipo TGR Haas F1 como para TOHO. Es un honor traer un ícono mundial como Godzilla a este deporte y participar en un año tan importante para la franquicia. Queremos que nuestros seguidores se unan y celebren con nosotros, ya que habrá muchas actividades para disfrutar esta temporada

No es la primera ocasión que escuderías de la Fórmula 1, hacen una colaboración especial para promocionar el estreno de una producción, Red Bull lo hizo con ‘Star Wars’ en 2005, mientras que Alpine hizo lo propio con Deadpool & Wolverine en 2024.

