La Formula E regresa con nuevo auto a través de Azteca Deportes

Dentro de unos cuantos días, exactamente el sábado 14 de enero, el coche de carreras eléctrico más rápido, ligero, potente y eficiente del mundo, el Gen3, hará su debut mundial en el Mexico City E-Prix 2023.

¿Están listos?🤩



¡La Formula E está de regreso a través de Azteca Deportes!



⚡E-Prix de la CDMX

🗓️Sábado 14 de enero

Por 💻https://t.co/OqYzbKTBqI y 📲nuestra App Oficial#FormulaEXAzteca 🏎️🇲🇽 pic.twitter.com/Ba7bjB5CgM — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 5, 2023

Se esperan gradas llenas con 40,000 aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez para la carrera inaugural de la novena temporada del ABB FIA Formula E World Championship, la primera vez que Ciudad de México acoge el evento que abre el telón.

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El nuevo Gen3 ya rodó en las pruebas de Valencia, España, en donde 22 pilotos de los 11 equipos del campeonato completaron hasta 6,000 vueltas llevando el Gen3 al límite antes de enfrentarse por primera vez en Ciudad de México.

Más potencia y más velocidad llegan a la carrera este año, según los pilotos.

Di Grassi asegura que el Gen3 puede acelerar más rápido que un Formula 1

Sin embargo, la adaptación no será sencilla para los pilotos, como ya lo adelantó el experimentado Lucas di Grassi, de Mahindra Racing.

"El coche es el más difícil que he conducido en mi vida. Los circuitos también son muy difíciles, y este año tenemos un reto extra porque los coches tienen más potencia, los neumáticos tienen menos agarre y cada detalle cuenta. Todo es diferente y el nivel del campeonato sigue siendo altísimo. En términos de tecnología, todo es más positivo con este coche. Si dejas que la cadena cinemática vaya a toda potencia, este coche acelerará más rápido que un Formula 1".

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El Mexico City E-Prix 2023 presenta un día completo de entretenimiento familiar, el dúo de DJs NERVO, ganador de un premio Grammy, encabezará el espectáculo previo a la carrera y la fiesta posterior. Comienza la cuenta atrás.

Dónde ver la temporada 2023 de la Formula E

No te pierdas a partir de este 14 de enero del 2023 todas las carreras del Campeonato Mundial de la Formula E gratis a través de las siguientes plataformas digitales: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes, y las redes sociales de Azteca Deportes.

