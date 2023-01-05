Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

La Formula E regresa con nuevo auto a través de Azteca Deportes

La Gen3 de la Formula E, el auto más potente y veloz en la historia de este Campeonato Mundial, hará vibrar a la Ciudad de México el sábado 14 de enero

Auto de Nissan para la temporada 2023 de la Formula E
|Formula E/LAT Images

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Dentro de unos cuantos días, exactamente el sábado 14 de enero, el coche de carreras eléctrico más rápido, ligero, potente y eficiente del mundo, el Gen3, hará su debut mundial en el Mexico City E-Prix 2023.

Se esperan gradas llenas con 40,000 aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez para la carrera inaugural de la novena temporada del ABB FIA Formula E World Championship, la primera vez que Ciudad de México acoge el evento que abre el telón.

Te puede interesar: VIDEO: Fórmula 1 recuerda los mejores momentos de Checo Pérez en 2022

El nuevo Gen3 ya rodó en las pruebas de Valencia, España, en donde 22 pilotos de los 11 equipos del campeonato completaron hasta 6,000 vueltas llevando el Gen3 al límite antes de enfrentarse por primera vez en Ciudad de México.

Más potencia y más velocidad llegan a la carrera este año, según los pilotos.

Di Grassi asegura que el Gen3 puede acelerar más rápido que un Formula 1

Sin embargo, la adaptación no será sencilla para los pilotos, como ya lo adelantó el experimentado Lucas di Grassi, de Mahindra Racing.

"El coche es el más difícil que he conducido en mi vida. Los circuitos también son muy difíciles, y este año tenemos un reto extra porque los coches tienen más potencia, los neumáticos tienen menos agarre y cada detalle cuenta. Todo es diferente y el nivel del campeonato sigue siendo altísimo. En términos de tecnología, todo es más positivo con este coche. Si dejas que la cadena cinemática vaya a toda potencia, este coche acelerará más rápido que un Formula 1".

Te puede interesar: Los grandes atletas que dijeron adiós a su deporte en el 2022

El Mexico City E-Prix 2023 presenta un día completo de entretenimiento familiar, el dúo de DJs NERVO, ganador de un premio Grammy, encabezará el espectáculo previo a la carrera y la fiesta posterior. Comienza la cuenta atrás.

Dónde ver la temporada 2023 de la Formula E

No te pierdas a partir de este 14 de enero del 2023 todas las carreras del Campeonato Mundial de la Formula E gratis a través de las siguientes plataformas digitales: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes, y las redes sociales de Azteca Deportes.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP