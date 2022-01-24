La Formula E abre sus puertas a las mujeres con “FIA Girls on Track”

El Formula E World Championship regresa para electrificar a la Ciudad de México el próximo sábado 12 de febrero desde el Autódromo Hermanos Rodriguez, para esta octava temporada traerá por segunda ocasión, la iniciativa de diversidad e inclusión FIA Girls on Track dirigida a niñas y jóvenes entre 8 y 18 años, quienes podrán registrarse totalmente gratis y sin necesidad de experiencia previa, hasta el viernes 28 de enero.

Los mejores momentos del fin de semana de la Fórmula E en Londres, en donde Jack Dennis y Alex Lynn se alzaron con los triunfos.|Fórmula E

¿Qué es FIA Girls on Track?

FIA Girls on Track es un proyecto 360° enfocado en empoderar a las niñas y jóvenes, y promover la igualdad de género de una manera innovadora, atractiva y positiva. El objetivo primordial es brindar a las participantes la oportunidad de descubrir diferentes aspectos de la industria del automovilismo a través de actividades y talleres gratuitos, dado que el automovilismo es un deporte en el que hombres y mujeres pueden competir como iguales.

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Las niñas y jóvenes pueden disfrutar de una amplia gama de actividades las cuales incluyen: slalom de karting eléctrico, tutoriales multimedia, actividades prácticas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), tutoriales de primeros auxilios, desafíos ambientales educativos, talleres de concientización sobre la seguridad vial, simuladores, y un pitlane walk, entre muchas cosas más. Para la octava temporada el ABB FIA Formula E World Championship junto con la FIA se comprometen a realizar cuatro talleres físicos con una participación de alrededor de 600 jóvenes a lo largo del año en diferentes partes del mundo, incluida la Ciudad de México este viernes 11 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

