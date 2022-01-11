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¡OFICIAL! Maserati competirá en la Fórmula E

La marca italiana de autos de lujo, confirmó que volverán a competir en el deporte motor, en la Fórmula E, a partir de la novena temporada.

Maserati competirá en Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

La marca italiana de autos deportivos de lujo Maserati, hizo oficial este martes, que regresarán a las competencias en el deporte motor, para sumarse al Campeonato Mundial de la Fórmula E, desde la novena temporada de este serial.

Maserati ya tenía en la mira su vuelta en las competencias de automovilismo, y ahora se ha convencido de que es la Fórmula E, en donde tienen que entrar para impulsar su desarrollo de autos eléctricos y desafiarse como marca que tiene una historia ligada a las carreras.

Su regreso ha causado altas expectativas, pues cuentan con los recursos en cuanto a ingeniería y economía para poder llegar con un coche listo para buscar los primeros lugares.

El auto de Maserati en la Fórmula E

Maserati correrá con el debut del Gen3, el coche de carreras más ligero, rápido y potente de la Fórmula E hasta la fecha. El arribo del legendario Maserati Trident a la parrilla, supondrá su vuelta a la competición de monoplazas por primera vez en más de 60 años y se coloca en la historia como la primera marca italiana en competir en la Fórmula E.

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Maserati y su historia en el deporte motor

El automovilismo y la competición son parte de la marca Maserati desde que surgió. La compañía italiana nació en los circuitos, cuando los hermanos Maserati se montaron en un auto para su debut en las carreras hace 96 años.

La icónica insignia Maserati Trident, hizo su primera aparición en la Targa Florio en el lejano 1926, una competencia de resistencia en las montañas sicilianas, y ganó su clase, con Alfieri Maserati como piloto.

Juan Manuel Fangio, uno de los grandes de todos los tiempos, selló el Campeonato Mundial de Fórmula 1 para Maserati en 1957, y la última vez que uno de sus monoplazas se vio en la pista fue en manos de María Teresa de Filippis, la primera mujer para clasificarse para un Gran Premio de F1, en 1958.

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El MC12 de la marca de coches de lujo deportivos, compitió en autos deportivos en la década de 2000 y obtuvo 14 campeonatos en FIA GT entre 2004 y 2010.

Maserati competirá en Fórmula E

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