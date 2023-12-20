¡ÉPICO!: El video de arranque de la Fórmula E que le está dando la vuelta al mundo

La Formula E ha desvelado hoy su campaña para la Temporada 10, en la que proclama con audacia "It's On" (En marcha), en el regreso del campeonato mundial más competitivo del automovilismo para la mayor temporada de su historia, que comenzará en la Ciudad de México el 13 de enero.

La campaña mundial arranca con un filme ambientado en una tienda de antigüedades de Tokio, propiedad de un fan incondicional de la Formula E. El escenario capta el logro histórico de la Formula E de convertirse en el primer Campeonato del Mundo de la FIA en correr en las calles de Tokio, donde tendrá lugar la sexta ronda el próximo año, el sábado 30 de marzo.

El cortometraje inicia el despliegue de una campaña que incluirá activaciones diseñadas tanto para los aficionados como para los recién llegados en los centros de ciudades icónicas de todo el mundo y celebrará el décimo aniversario del campeonato, que se inaugurará con el México City E-Prix de 2024 el sábado 13 de enero.

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La narrativa del filme combina humor y drama, intercalados con espectaculares momentos destacados de la novena temporada, además de Easter Egss (mensajes o imágenes escondidos) para los espectadores con ojos de lince que hacen guiños a los pilotos, equipos de carreras, fabricantes y socios comerciales de la Formula E.

"La campaña 'It's On' capta lo que hace que la Formula E sea tan especial. Es más que una frase, es una promesa audaz de otra temporada de automovilismo de gran dramatismo y emoción. La Temporada 10 es otro paso hacia la definición del futuro del automovilismo", declaró el Director General de la categoría, Jeff Dodds.

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¿Dónde ver la Temporada 10 de la Fórmula E?

Podrás ver totalmente EN VIVO todas las carreras de la temporada 10 de la Fórmula E a través de Azteca Deportes. No te pierdas el E-Prix de la Ciudad de México el próximo 13 de enero por A MÁS, aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, nuestras redes sociales de Facebook, Youtube y Tik Tok.

