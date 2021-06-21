E-Prix de Puebla R9, transmisión EN VIVO | Formula E

La emoción de la Fórmula E está de regreso con la segunda y última fecha en territorio poblano, y tras una vibrante octava ronda del Campeonato Mundial, en donde Lucas Di Grassi se adjudicó un triunfo que lo coloca como uno de los mejores pilotos de esta competencia en México.

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Tras un sábado lluvioso y de muchas emociones, este domingo nos espera con otra carrera en donde nada está escrito. Los pilotos de la Fórmula E apenas se van acoplando al recorrido del Autódromo Miguel E. Abed, pues jamás la habían pisado, lo que le otorga a esta competencia una dosis extra de expectativa.

Además, el Campeonato Mundial nos ha regalado a siete ganadores distintos en ocho rondas. Es decir, debido al formato de competencia y la estructura de los monoplazas, es prácticamente imposible predecir quiénes se suben al podio y quiénes se van con las manos vacías.

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De entrada y por todo el éxito que ha tenido en México, en donde ya ha ganado en tres ocasiones, Di Grassi se coloca como uno de los favoritos. Pero, por otra parte, Pascal Wehrlein de la ecudería TAG Heuer Porsche querrá una revancha después de lo ocurrido en el primer día, en donde tanto él (que había llegado en primer lugar), como su coequipero, tendrán sed de revancha pues fueron descalificados porque no registraron uno neumáticos que utilizaron durante la justa.

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