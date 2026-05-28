FOTOS: Ella es Andrea Bazarte, la novia de El Grande Americano que triunfa en la WWE

El nombre de Andrea Bazarte se ha vuelto popular en el mundo de las redes sociales gracias a la relación amorosa que tiene con El Grande Americano, uno de los elementos más importantes que la WWE y la AAA tienen en la actualidad gracias al carisma que registra en México.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Andrea Bazarte es la novia del luchador que disputará un duelo de máscara contra máscara contra el Original Grande Americano este fin de semana en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, previo a su relación la mexicana ya tenía un paso por el mundo del modelaje y la misma WWE.

¿Quién es Andrea Bazarte, figura de la WWE?

Nacida en Texas el 22 de junio de 1992, Andrea Bazarte es una mujer mexico-americana que se ha desempeñado com conductora de la WWE en Español durante los últimos meses. De hecho, ha sido pieza fundamental de la expansión que la marca ha tenido en el país a través de la AAA.

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La conductora ha sido vista en múltiples ocasiones con El Grande Americano en los últimos meses, lo cual ha reforzado su vínculo amoroso. No obstante, previo a dicha relación Andrea Bazarte también trabajó como influencer, modelo y exreina de belleza, lo cual le ha permitido tener muchos contactos en distintos mercados laborales.

Se sabe, además, que cuenta con una licenciatura en Mercadotecnia por sus estudios en el Tecnológico de Monterrey, así como distintas participaciones en certámenes de belleza como la Reina Hispanoamericana y la Reina Mexicana Universal, todo esto antes de su inclusión como reportera y host de la WWE en Español, así como la AAA.

¿Cuál es la labor de Andrea Bazarte en la AAA y la WWE?

La labor principal de Andrea Bazarte es realizar dinámicas y entrevistas al talento mexicano y extranjero de ambas empresas. Eso sí, su nombre tomó una injerencia mayúscula a raíz del feudo entre El Grande Americano y el Original, mismo en donde ha sido pieza fundamental en la historia.