FOTOS: Así lucía Gilberto Mora antes de ser el mejor jugador joven de la Selección Mexicana

Se trata, sin duda, de una de las promesas más grandes que México ha tenido en toda su historia. Lo que Gilberto Mora ha realizado en la Selección Nacional raya en lo sorpresivo y alucinante; sin embargo, ¿recuerdas cómo era antes de que fuera uno de los mejores jugadores mexicanos de la actualidad?

Entrevista exclusiva con Alexis Peña | Selección Mexicana

Dadas sus magníficas condiciones, son pocas las personas que saben que Gilberto Mora apenas está por cumplir 17 años de edad en octubre próximo, por lo que además de formar parte de la Selección Mexicana absoluta también juega para el combinado Sub-20, mismo que se encuentra disputando actualmente la Copa del Mundo.

¿Cómo lucía Gilberto Mora, estrella de la Selección Mexicana, cuando hizo su debut?

Lo primero que tienes que saber es que Gilberto Mora hizo su debut en la Liga BBVA MX hace apenas un año; más precisamente el domingo 18 de agosto del 2024, en un compromiso de los Xolos de Tijuana. A partir de ahí, el mediocampista mexicano no ha dejado de evolucionar en el terreno de juego.

Y es que, en poco más de un año como profesional, Gilberto Mora no solo ha logrado ser titular absoluto en el conjunto de Tijuana, sino que ya sabe lo que es conquistar una Copa Oro con la Selección Mexicana y, hoy por hoy, es uno de los estandartes del Tri que buscará la gloria en el Mundial Sub-20.

Sin embargo, y considerando que aún es juvenil, cabe decir que su cambio físico respecto a la actualidad es muy poco notorio. Gilberto Mora ha aumentado un poco su musculatura y se ha dejado el cabello más largo respecto a cómo lo tenía; sin embargo, más allá de estas modificaciones sigue siendo el mismo.

¿Cuánto vale Gilberto Mora actualmente?

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt, Gilberto Mora tiene un valor actual de 4.5 millones de euros, cantidad que se brinda por sus minutos en el campo, las habilidades que tiene en el mismo y su edad. Vale decir que este precio es un estimado, por lo que puede aumentar o descender de acuerdo a las ofertas que puedan llegar por él.

¿Qué equipos de Europa buscan a Gilberto Mora?

De acuerdo con el insider Ike Carrera, instituciones como el Real Madrid y el Manchester United han mandado scouts al Mundial de Chile 2025 para visorear la participación de Gilberto Mora, quien destacó en el empate a dos tantos que México tuvo en su debut ante Brasil.