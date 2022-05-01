Fotos: Los mejores momentos del E-Prix de Mónaco de la Formula E

Formula E | Stoffel Vandoorne consigue en Mónaco su primera victoria en el E-Prix de la temporada y se sitúa en lo más alto de la Clasificación de pilotos

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Stoffel Vandoorne dominó las calles de Montecarlo con una conducción táctica para ganar el E-Prix de Mónaco 2022 para el equipo Mercedes-EQ de Formula E y tomar el liderazgo del ABB FIA Formula E World Championship. El belga se impuso al ganador de la Pole Position Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), mientras que Jean-Éric Vergne, de DS TECHEETAH, fue tercero ante más de 15,000 aficionados en la emblemática sede del automovilismo.

Vandoorne salió a la derecha de una amarilla a mitad de carrera y del coche de seguridad que lanzó las estrategias de la carrera al aire con el belga superando a Evans después de una batalla de toda la carrera con ayuda de un manejo medido de la energía.

Vandoorne se puso al frente después de que el entonces líder, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team), se retirara de la cabeza por problemas técnicos en la vuelta 16. Una vez al frente del pelotón, Vandoorne se hizo del control y lo hizo bien en las dos reanudaciones para tomar la bandera a cuadros en primer lugar con ritmo de carrera y energía en mano.

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Evans no pudo aprovechar el ritmo ardiente que le llevó a la Pole Position del Julius Bär, pero los 18 puntos y el segundo puesto tras el doblete de victorias en Roma hacen que la racha del piloto de Jaguar continúe.

Vergne fue tercero, luchando durante toda la carrera con los que iban por delante y rechazando las atenciones de Robin Frijns, de Envision Racing, que llegó a la meta en cuarta posición. El holandés prolongó su buena racha. El francés Vergne sumó tres podios y sigue siendo el único piloto que ha puntuado en todas las carreras de la temporada.

Antonio Félix da Costa ha colocado dos DS TECHEETAH entre los cinco primeros, mientras que Lucas di Grassi ha sido sexto y ha conseguido un buen resultado en casa para ROKIT Venturi Racing, aunque Edoardo Mortara se ha retirado a última hora después de haber corrido gran parte de la carrera junto a su compañero de equipo en los puntos.

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Nick Cassidy (Envision Racing) terminó séptimo, con Sébastien Buemi (Nissan e.dams), Jake Dennis (Avalanche Andretti) y el actual campeón Nyck de Vries completando el top 10.

Así queda el campeonato de pilotos

Todo ello dejó a Vandoorne con seis puntos de ventaja en la clasificación de pilotos, y a Mercedes-EQ con 15 puntos de ventaja sobre DS TECHEETAH en la de equipos.

La próxima parada del ABB FIA Formula E World Championship es un E-Prix doble en Berlín los días 14 y 15 de mayo para las Rondas 7 y 8 y marca el punto medio de la Temporada 8.

