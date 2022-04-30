Stoffel Vandoorne se lleva el E-Prix de Mónaco

Mónaco. El piloto belga Stoffel Vandoorne, del equipo Mercedes, se llevó el triunfo en el E-Prix de Mónaco para colocarse en la cima del campeonato de la Fórmula E en esta temporada del 2022.

El inició de la carrera en el bello circuito callejero de Montecarlo, Mitch Evans mantuvo el liderato en el primer tercio de competencia marcando el ritmo, mientras los pilotos favoritos para llevarse la competencia ahorraban energía para más adelante.

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Poco a poco la acción comenzó a incrementarse y varios pilotos decidieron gastar sus primeras activaciones, Evans y Wehrlein no tardaron en activar su modo de ataque. El alemán le quitó el liderato al neozelandés luego que este comenzó a tener problemas con la energía disponible.

Vandoorne comenzó su ataque quitándole una posición a Evans, mientras Wehrlein y Vergne peleaban por el liderato. El ritmo de Wehrlein cayó y Vergne tomó el liderato de la carrera.

Poco después el piloto francés fue rebasado por Vandoorne y Evans agravándose su situación cuando el auto de Wehrlein se queda parado en la salida del túnel, provocando una bandera amarilla que dejó inservible el modo de ataque de Vergne.

Vandoorne domina sin grandes problemas la parte final de la carrera

Vandoorne en la vuelta 21 cuando se reanudó la carrera no tuvo ya enemigos hasta ver la bandera de cuadros, aunque Evans pudo recortar tiempo con el ganador belga pero sin ser una amenaza real.

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El piloto de Nueva Zelanda en el Jaguar Racing pudo solucionar sus problemas de energía y pudo abrir una brecha de dos segundo para lograr el segundo puesto.

El podio se completo con el francés Jean-Eric Vergne, con su auto de Techeetah, que contuvo los ataques de Robin Frijns hacia el final de la competencia, cuando el conductor de Envision activó su modo de ataque.

