Nota

FOTOS: Así luce la nueva tribuna del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

El Estadio Banorte continúa en su proceso de remodelación rumbo a la próxima Copa del Mundo. Así luce una de sus nuevas tribunas. ¿Te agrada cómo se ve?

fotos-nueva-tribuna-estadio-banorte-mundial-2026.jpg
X: Estadio Banorte / Estadios de México
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Restan algunos meses para que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos que más espera la afición a nivel internacional. El Mundial 2026 avanza de manera peligrosa, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer cómo luce la remodelación del Estadio Banorte rumbo a este evento.

“En Selección Mexicana los errores te los hacen pagar": Luis Romo

Como sabes, el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, albergará la inauguración del Mundial 2026, por lo que se encuentra en proceso de remodelación para este evento deportivo. Ante ello, han surgido fotos sobre cómo se vislumbra la nueva tribuna del inmueble mundialista.

¿Cómo luce la nueva tribuna del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026?

La cuenta de X conocida como “Estadios de México” compartió algunas fotos sobre cómo ha avanzado la remodelación del Estadio Banorte a unos meses para la próxima Copa del Mundo. De entre estas destaca la nueva tribuna, misma que ha comenzado a sorprender a los aficionados por lo linda que podría lucir.

Te puede interesar: ¿En qué lugar de la tabla está Xolos tras empate ante San Luis?

Te puede interesar: Cruz Azul recibe noticias rumbo a la Copa Intercontinental

Cabe mencionar que, para ser sede mundialista del siguiente evento, la FIFA solicitó modificar la zona baja de las tribunas centrales dado que por ahí ingresarán los jugadores al terreno de juego, un hecho distinto a lo que ocurría en el pasado en donde estos accedían por una de las cabeceras.

Las imágenes sorprenden toda vez que en las mismas se ve cómo el Estadio Banorte aún se encuentra sin césped y entre algunas grúas, por lo que se espera que el campo sea lo último que modifiquen con miras a la Copa del Mundo 2026.

¿Cuántas veces el Estadio Banorte ha sido sede mundialista?

Una de las razones por las cuales el Estadio Banorte es considerado de los más importantes del mundo radica en el hecho de que será el primero que albergará tres mundiales en la historia. Vale recordar que, en el pasado, el Coloso de Santa Úrsula estuvo presente en las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

¿Cuándo iniciará el Mundial 2026?

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio dentro del Estadio Banorte para culminar el domingo 19 de julio en territorio estadounidense. Al día de hoy, selecciones como Argentina, España y Francia parten como favoritas para llevarse el campeonato.

Lo mejor del Mundial México 2026
México en el Mundial 2026
Selección Mexicana
