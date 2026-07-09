Francia superó a Argentina en este ranking, pero podría ser una buena noticia para Messi

El Ranking FIFA volvió a tener movimientos en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras los resultados de los cuartos de final, Francia superó a Argentina y recuperó el primer puesto de la clasificación mundial de selecciones, mientras que la Albiceleste quedó ubicada en la segunda posición.

La diferencia entre ambas selecciones es mínima, pero el cambio llamó la atención de los aficionados porque reactivó una curiosa tendencia que se ha repetido durante varias ediciones del torneo.

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La estadística que podría beneficiar a Messi

Aunque perder el liderato mundial podría parecer una mala noticia, algunos seguidores argentinos lo interpretan de otra manera. Desde la creación del Ranking FIFA, ninguna selección que llegó a una Copa Mundial como número uno del mundo logró quedarse con el título.

Por esa razón, varios aficionados consideran que el ascenso de Francia al primer lugar podría quitarle presión a Argentina y romper con esa llamativa coincidencia estadística. Por supuesto, se trata únicamente de un dato curioso. El desempeño de una selección depende de lo que ocurra dentro de la cancha y no de la posición que ocupe en una clasificación.

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Más allá del movimiento en el Ranking FIFA, Argentina continúa siendo una de las principales candidatas para conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con Lionel Messi como referente y una base que conoce perfectamente las instancias decisivas, la Albiceleste mantiene intacta la ilusión de sumar otro campeonato.

Mientras tanto, Francia vuelve a presumir el liderato mundial, aunque ahora también carga con una estadística que muchos aficionados consideran una auténtica "maldición" de cara al desenlace del torneo.

El jugador de Francia que nadie quiere enfrentar en la cita mundialista|Crédito: @equipedefrance / X

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