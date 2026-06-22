Dónde y en qué estadio se juega el partido Francia vs Irak en el Mundial 2026

La actividad correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su marcha con partidos cruciales que van definiendo los clasificados en cada zona. En esta ocasión Francia enfrenta a Irak por la segunda fecha del Grupo I. Los Blues necesitan una victoria para asegurar su paso a los 16vos de final, luego del gran estreno que tuvieron goleando por 3 a 1 a Senegal.

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El encuentro entre Francia e Irak se llevará a cabo en el Estadio Filadelfia, ubicado en el Estado de Pensilvania. Es el estadio principal de la ciudad y tiene una capacidad oficial para albergar a 69.000 espectadores. Cabe destacar que este recinto es la sede de los Philadelphia Eagles de la NFL, además de ser utilizado frecuentemente para grandes eventos deportivos y musicales internacionales.

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El conjunto europeo buscará consolidar su funcionamiento colectivo en la cancha tras un inicio de torneo que volvió a encender a los fanáticos del equipo galo, ya que superó ampliamente a Senegal por 3 a 1 con un doblete de su máxima figura, Kylian Mbappé. Por su parte, la escuadra asiática necesita ajustar sus líneas defensivas, ya que viene de ser goleado por Noruega en la primera fecha de la justa mundialista por 4 a 1.

Irak buscará al menos un empate que lo deje con chances para ir en búsqueda de la clasificación en la última fecha en donde enfrentará a Senegal. Mientras tanto, el conjunto dirigido por Didier Dechamps quiere cerrar hoy su pase a 16vos de final para comenzar a pensar en una posible rotación en el último duelo del grupo contra Noruega el próximo viernes 26 de junio. Por todos estos condimentos, se prevé para el duelo entre Francia e Irak un Estadio de Filadelfia repleto.