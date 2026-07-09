Francia vs Marruecos: cuánto cuesta cada selección y la millonaria diferencia que existe

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá uno de sus partidos más atractivos cuando Francia y Marruecos busquen un lugar en la semifinal. Más allá del rendimiento deportivo, las cifras de Transfermarkt reflejan el contraste económico entre ambos equipos.

Según el portal especializado, Francia cuenta con una plantilla valuada en 1,520 millones de euros, una de las más costosas de todo el torneo. Marruecos, por su parte, tiene un valor de mercado total de 447.7 millones de euros. La diferencia entre ambas selecciones alcanza los 1,072.3 millones de euros, una cifra que evidencia la cantidad de figuras que integran el conjunto francés.

El partido entre Paraguay y Francia, de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, será transmitido EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca|Crédito: @equipedefrance

Las estrellas que explican el valor de Francia

Gran parte de la cotización francesa está respaldada por futbolistas considerados entre los mejores del mundo. Kylian Mbappé lidera la lista con un valor de mercado de 180 millones de euros, mientras que jugadores como Michael Olise, Désiré Doué, William Saliba y Ousmane Dembélé también figuran entre los más valiosos de la competencia.

Gracias a esa combinación de talento y juventud, Francia posee una plantilla que vale más de tres veces la de Marruecos, de acuerdo con las cifras publicadas por Transfermarkt.

Marruecos quiere demostrar que el dinero no juega

A pesar de la diferencia económica, Marruecos ha sido una de las grandes revelaciones del torneo. La selección africana cuenta con figuras destacadas como Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Ismael Saibari y Ayyoub Bouaddi, quienes han sido fundamentales en su camino hasta los cuartos de final.

TE PUEDE INTERESAR:

Por eso, aunque los números favorecen ampliamente a Francia, el futbol ha demostrado una y otra vez que los valores de mercado no garantizan victorias. Marruecos buscará escribir otro capítulo histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y dar una de las mayores sorpresas del torneo. Este 9 de julio disputarán el tan esperado versus, y se definirá quién continuará en el camino del torneo.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.