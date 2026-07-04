Figura de Francia es BAJA de último momento para enfrentar a Paraguay en el Mundial 2026

La Selección de Francia se juega ante Paraguay su clasificación a los Cuartos de Final por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Didier Deschamps recibió malas noticias al conocer una lamentable baja de último minuto previo al duelo de eliminación.

Te invitamos a leer: Paraguay vs Francia EN VIVO y GRATIS | ver resultado de transmisión HOY sábado 4 de julio, segundo juego de octavos de final del Mundial 2026; marcador online y en directo

Aurelién Tchouaméni será baja para el partido debido a que no logró terminar uno de los últimos entrenamientos. La Selección de Francia confirmó dentro de los estudios que el centrocampista cuenta con una lesión muscular en el muslo. ¿Qué tan grave es la lesión del jugador del Real Madrid?

Aurélien Tchouaméni será baja en el duelo ante Paraguay|REUTERS

El tiempo que Aurelién Tchouaméni estará ausente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo a los primeros reportes desde Francia se indica que Tchouaméni no estará listo para el duelo de los Octavos de Final y muy posiblemente de un hipotético partido de Cuartos de Final. En ese sentido, el equipo europeo podría contar con su presencia en caso de llegar a las Semifinales.

Cabe mencionar que la lesión de Tchouaméni se convierte en la segunda baja de la Selección de Francia en el certamen. Ya que Marcus Thruam fue la primera baja al contar con un problema en la pantorrilla, la cual todavía no cuenta con una fecha de regreso definida.

TE PUEDE INTERESAR:



Francia pierde a un pilar para el duelo ante Paraguay

El papel de Aurelién Tchouaméni ha contado con cierta relevancia dentro del once titular de la Selección de Francia. Según cifras de Transfermarkt, el centrocampista cuenta con 3 partidos disputados de 4 posibles. Sumando el 75 por ciento de los minutos disponibles dentro de la justa mundialista.

Aurelién Tchouaméni suma 3 partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Credito: @atchouameni / X

Dentro de sus aportes goleadores destaca una asistencia en el duelo de la Fase de Grupos ante Noruega. Además de contar con solo dos amonestaciones a lo largo del torneo. Por lo que Didier Deschamps deberá buscar una alternativa en el mediocampo para afrontar su compromiso ante Paraguay.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Acompáñanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y sintoniza los 32 partidos totalmente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes. Nuestra cobertura incluye los partidos de la Selección Mexicana, así como los demás encuentros de eliminación y la gran final. No olvides sintonizar los encuentros mediante nuestras múltiples plataformas.