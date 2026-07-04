Dónde y en qué estadio se juega Paraguay vs Francia por los Octavos de Final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue con su programación con el Paraguay vs Francia por los Octavos de Final. El conjunto francés logró pasar de ronda tras derrotar 3 a 0 a la Selección de Suecia. Mientras que los paraguayos sorprendieron en la eliminatoria tras eliminar a Alemania en la tanda de penales. El encuentro está pactado para jugarse en el Estadio Filadelfia en Estados Unidos.

Dentro de los datos que no te puedes perder hay que destacar la figura de Kylian Mbappé. Ya que el atacante francés se encuentra disputando la Bota de Oro junto a Lionel Messi. Por lo que su rol ante Paraguay será fundamental para continuar por la pelea del distinguido título individual.

Kylian Mbappé será una de las atracciones del Paraguay vs Francia|REUTERS

El aforo del Estadio Filadelfia, la casa del Paraguay vs Francia

El Estadio Filadelfia cuenta con un aforo de 69 mil espectadores. Siendo uno de los más modernos del continente y que logró consolidarse como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Fuera del mundo del futbol, el recinto es la actual casa de las Águilas de Filadelfia de la NFL.

Estadio Filadelfia, Estados Unidos|Crédito: @LFFStadium / X

De acuerdo con la FIFA, el Paraguay vs. Francia será el último partido de la justa mundialista en el Estadio Filadelfia. Contando con un total de 6 partidos que van desde los 5 encuentros de la Fase de Grupos al encuentro de los Octavos de Final.

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Paraguay se enfrentará a Francia por tercera vez en una Copa Mundial de la FIFA™

Francia cuenta con un saldo positivo ante Paraguay en el torneo mundialista con 2 triunfos en 2 partidos. El primero data en la Fase de Grupos del Mundial de Suecia 1958 con un 7 a 3 favorable a los galos. Mientras que el segundo se dio en Francia 1998 cuando los anfitriones ganaron de manera dramática al conjunto guaraní.

Paraguay buscará vencer a Francia por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA™|MEXSPORT

En total existen 5 partidos disputados entre ambas selecciones en las que Francia ganó 5 y empató 2. Es decir, que la Selección de Paraguay no ha logrado vencer al equipo europeo en un partido oficial. Por lo que este nuevo duelo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ significa una oportunidad histórica para el equipo sudamericano.

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