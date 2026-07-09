La HORA EXACTA para ver el Francia vs Marruecos, partido de cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancan con un auténtico partidazo. Francia y Marruecos volverán a encontrarse en una Copa del Mundo con un boleto a las semifinales en juego, en un duelo que revive la semifinal de Qatar 2022 y que promete ser uno de los mejores encuentros de la competencia.

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La selección francesa llega como una de las grandes favoritas al título. El equipo dirigido por Didier Deschamps superó la fase de grupos con autoridad y en los octavos de final derrotó por la mínima a Paraguay, mostrando una versión más sólida desde el aspecto defensivo cuando el partido así lo exigió.

Del otro lado estará un Marruecos que sigue haciendo historia. Los Leones del Atlas eliminaron con autoridad a Canadá y mantienen una importante racha de partidos sin conocer la derrota, consolidándose como una de las selecciones más competitivas del torneo.

La hora exacta del inicio del partido está programada para las 2:00 PM, tiempo del centro de México.

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Mbappé quiere acercarse a Messi; Marruecos sueña con otra hazaña

Además del pase a las semifinales, el partido tendrá varios ingrdientes especiales. Kylian Mbappé llega con siete goles en el campeonato y buscará acercarse a Lionel Messi en la pelea por la Bota de Oro. El delantero francés también intentará seguir ampliando su legado en la historia de las Copas del Mundo.

En Marruecos, gran parte de las esperanzas pasan por Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Azzedine Ounahi, quien recuperó el gol en los octavos de final con un doblete. La gran incógnita es Ismael Saibari, que terminó con molestias musculares en el partido anterior y será evaluado hasta último momento.

Francia buscará instalarse en su tercera semifinal mundialista consecutiva, mientras que Marruecos intentará repetir la hazaña que lo convirtió en una de las grandes revelaciones del futbol internacional.

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¿A qué hora y dónde ver el Francia vs Marruecos en México?

El partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará este jueves 9 de julio en el Estadio Boston. El silbatazo inicial está programado para las 2:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

La buena noticia para los aficionados es que el encuentro podrá seguirse completamente GRATIS por TV Azteca, que llevará la transmisión en televisión abierta con la narración y el análisis de su equipo estelar.