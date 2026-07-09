Los juegos GRATIS del Mundial 2026 que transmitirá HOY TV Azteca del jueves 9 de julio

Después del primer día de descanso desde que comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026, la actividad vuelve este jueves 9 de julio con el inicio de los cuartos de final, una fase en la que ya no hay margen de error y donde únicamente permanecen con vida las ocho mejores selecciones del torneo.

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La jornada tendrá un solo encuentro, pero será uno de los más atractivos de toda la competencia. Francia y Marruecos volverán a encontrarse en una Copa del Mundo con un boleto a las semifinales en juego, en un enfrentamiento que inevitablemente recuerda la semifinal de Qatar 2022, cuando los franceses se impusieron para avanzar a la final.

La buena noticia para los aficionados mexicanos es que el encuentro podrá seguirse completamente GRATIS por TV Azteca, con la narración y análisis del equipo encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, quienes volverán a acompañar una de las citas más importantes del campeonato.

Podrás seguir el encuentro por Azteca 7, Azteca Deportes Network y las plataformas digitales de Azteca Deportes a partir de la 1:40 PM.

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Francia quiere confirmar su candidatura; Marruecos busca otra sorpresa

La selección francesa ha respondido a la etiqueta de favorita durante todo el torneo. Terminó la fase de grupos como líder de su sector, superó los octavos de final sin mayores complicaciones y mantiene una de las plantillas más completas de la competencia.

Kylian Mbappé continúa siendo el principal referente ofensivo del conjunto dirigido por Didier Deschamps, aunque también han sido fundamentales futbolistas como Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni y Mike Maignan. Francia sabe que está a solo tres partidos de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Del otro lado aparece un Marruecos que vuelve a instalarse entre los mejores del torneo gracias a su disciplina táctica y a una defensa que ha complicado a prácticamente todos sus rivales. Los Leones del Atlas quieren demostrar que lo conseguido en Qatar 2022 no fue una casualidad y ahora buscarán dar otro golpe eliminando a una de las grandes favoritas.

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¿Qué partido transmite TV Azteca HOY jueves 9 de julio?

Cuartos de final

Francia vs Marruecos

2:00 PM (tiempo del centro de México)

Azteca 7 y aztecadeportes.com

El vencedor avanzará a las semifinales y se enfrentará al ganador de la serie entre España y Bélgica, por lo que este jueves comenzará a definirse el camino rumbo a la gran final del Mundial 2026.