Lamine Yamal se rinde ante Messi, pero: “Si llego a la final, la quiero ganar”

Lamine Yamal, la joya de la selección española y del Club Barcelona, ha encendido los reflectores de la prensa internacional con sus declaraciones. El joven atacante no solo analizó el panorama actual del Mundial 2026™, sino que se tomó el tiempo para elogiar la vigencia de Messi y de las demás leyendas vivientes del futbol.

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¿Cuál es el mensaje de Lamine Yamil a Lionel Messi?

Al ser cuestionado sobre el desempeño de Lionel Messi en la presente justa mundialista, Yamal se deshizo en elogios sinceros. "Increíble. Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando", admitió con asombro en entrevista a Mundo Deportivo. El canterano culé extendió su reconocimiento a otras figuras históricas que marcaron su infancia: "Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí". No obstante, el talentoso extremo dejó claro que la nostalgia se termina en la cancha, advirtiendo sus ambiciones con "La Roja": "Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar".

Lamine Yamil da ‘Luz Verde’ para la Llegada de Julián Álvarez al Barcelona

El otro gran foco de la entrevista apuntó al futuro del Barcelona y los persistentes rumores sobre el fichaje de Julián "La Araña" Álvarez. Yamal no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de compartir vestuario con el delantero pampero. "Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere jugar. Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices", afirmó de manera categórica. Además, destacó las cualidades del argentino para adaptarse a la filosofía culé: "Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí”.

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¿Dónde y cuándo juega España los cuartos de final del Mundial 2026™?

Mientras los despachos del Barcelona se mueven, Lamine Yamal se mantiene concentrado en el gran objetivo internacional. La selección de España disputará su pase a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando se enfrente a Bélgica en un duelo de alta tensión por los cuartos de final. El esperado compromiso tendrá lugar el próximo viernes 10 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio de Los Ángeles, donde la escuadra ibérica buscará mantener su marcha invicta hacia la gloria.

