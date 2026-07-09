Partidos de cuartos de final que se jugarán HOY jueves 9 de julio del Mundial 2026™

Este jueves 9 de julio, se inauguran los cuartos de final del Mundial 2026™ con un enfrentamiento de pronóstico reservado. La selección de Francia se medirá ante su similar de Marruecos a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Boston Stadium, en Foxborough. Este duelo de titanes, que revive la semifinal de Qatar 2022, llegará a las pantallas mexicanas a través de la señal de TV Azteca por Azteca 7 , nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, garantizando una cobertura espectacular para los aficionados.

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¿Cómo llegan Francia y Marruecos para este encuentro?

Francia, dirigida con maestría por Didier Deschamps, llega a esta instancia manteniendo su etiqueta de favorita para levantar el trofeo. Comandados por un inspirado Kylian Mbappé, quien marcha en la pelea por la Bota de Oro con 7 anotaciones, "Les Bleus" han mostrado solvencia ofensiva al sumar 14 goles a lo largo de la competencia. En la ronda previa de octavos de final, los galos supieron sufrir para destrabar un ríspido encuentro ante Paraguay, ganando por la mínima diferencia gracias a un penal ejecutado por su máxima figura.

Por su parte, los "Leones del Atlas" se presentan en Boston cobijados por una impresionante racha de 34 partidos invictos. Marruecos ya demostró que no le teme a las potencias mundiales; tras superar una vibrante tanda de penales contra los Países Bajos y golear con autoridad 3-0 a Canadá, el campeón africano busca hacer historia nuevamente. Con el talento creativo de Brahim Díaz en el medio campo, el conjunto marroquí tiene los argumentos tácticos para incomodar a cualquiera.

El planteamiento táctico será la clave del partido. El bloque defensivo marroquí, ordenado y sumamente compacto, buscará cerrar los pasillos centrales para aislar a Mbappé.

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¿A qué hora inicia la transmisión de Francia vs Marruecos por TV Azteca?

A las 13:40 horas comienza la transmisión a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de los mejores, Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Jorga Valdano, Iker Casillas, entre otros.

