El impresionante récord que podría romper Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM para México y que data de Uruguay 1930

El próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana debute ante su similar de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en la cancha del Estadio de la Ciudad de México, Gilberto Mora tendrá 17 años y 240 días, con lo que se convertirá en el futbolista mexicano más joven en haber participado en la justa mundialista superando un récord que se estableció en el primer Mundial celebrado en Uruguay 1930.

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Gilberto Mora superará el récord de Manuel Rosas y será el jugar mexicano más joven en una Copa Mundial de la FIFA

Gilberto Mora se convertirá en el jugador mexicano más joven en participar en una Copa Mundial de la FIFA superando el récord que le pertenecía a Manuel 'Chaquetas' Rosas quien participó en el primer partido en la historia de las Copas Mundiales en la justa de Uruguay 1930 cuando México se enfrentó a Francia a la edad de 18 años y 135 días.

Chaquetas Rosas tuvo una actuación destacada en aquella justa mundialista y de hecho estableció algunos récords que permanecieron durante varias ediciones como el jugador más joven en jugar y en anotar en un Mundial, marca que superaría Pelé en la edición de Suecia 1958.

Rosas también se convirtió en el primer anotador de un cobro penal en Copas Mundiales al marcar desde los 11 pasos en el tercer partido de México en la justa de Uruguay 1930 frente Argentina y el primero en hacer un autogol en Mundiales al convertir en propia meta en el segundo partido mexicano frente a su similar de Chile.

A la marca de Rosas le siguió Andrés Guardado quien debutó en Alemania 2006 con 19 años y 269 días, mientras que Raúl Arellano jugó el Mundial de Suiza 1954 con 19 años y 290 días al momento de sus respectivos debuts.

Gilberto Mora tendrá la oportunidad de superar los récords de Manuel Rosas del jugador más joven en jugar para México en un Mundial y posiblemente también en anotar un gol en Copas del Mundo.

|MEXSPORT

Jugadores mexicanos más jóvenes en debutar en Copas del Mundo

Manuel 'Chaquetas' Rosas - 18 años 135 días | Uruguay 1930

Andrés Guardado - 19 años 269 días | Alemania 2006

Raúl Arellano - 19 años 290 días | Suiza 1954

También fueron convocados a Copas Mundiales Hugo Rodríguez (Argentina 78 con 19 años y 79 días) y Antonio Mota (Chile 1962 con 19 años 120 días), pero no sumaron minutos en su primera justa mundialista.

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