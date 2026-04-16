Fue campeón con Cruz Azul, Larcamón lo dejó ir y hoy podría darle el golpe de nocaut

Mientras se habla de que Cruz Azul y Rayados se disputarían al mismo entrenador que ya supo ser campeón de la Liga BBVA MX, esto es justamente porque Nicolás Larcamón está al borde del cuadrilátero, contra las cuerdas, sin saber cómo seguirá su carrera si no consigue ganar el Clausura 2026. Ahora un futbolista que él despidió podría darle el golpe de nocaut.

Así como Cruz Azul apunta a un refuerzo de 81 millones para el Apertura 2026, el mercado de fichajes también se había movido en la previa al Clausura 2026 y Larcamón decidió darle salida a José Ignacio Rivero, quien supo ser capitán de La Máquina. El DT quería liberar una plaza de extranjero y lo quitó del club. Hoy con el Tijuana buscará ganarle a los celestes.

Nacho Rivero, centrocampista de 34 años, había sido una pieza importantísima en Cruz Azul durante cinco años, a tal punto de ser capitán y campeón. Por todo eso, el uruguayo no será un rival más en el juego entre los de La Noria y los Xolos en la Jornada 15 del torneo. Y, sumado a la eliminación de La Máquina en la Concachampions, una derrota le daría el golpe de nocaut.

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Nacho Rivero es una pieza importante para los Xolos de Tijuana

Lejos de las diferencias internas que tuvo a principio de año con el DT argentino, hoy el mediocentro tiene una actualidad mucho más positiva. Mientras que Nicolás Larcamón lo sacó de Cruz Azul, con Sebastián Abreu es una pieza fija en los Xolos de Tijuana, habiendo disputado los 14 partidos que tuvo el conjunto fronterizo en el presente Clausura 2026.

Nacho Rivero dejaría Cruz Azul para llegar a Tijuana|Crédito: @CruzAzul / X

¿Qué habían dicho Nacho Rivero y Nicolás Larcamón sobre el conflicto que lo alejó de Cruz Azul?

“Fue una decisión muy difícil. Teníamos muy claro que es un jugador emblema… pero en esa intención de ir a más, siento que al término del mercado, la decisión de Nacho va a tener mucho más sentido”, había dicho Larcamón. En tanto, Rivero sostuvo: “Es una sensación rara dejar Cruz Azul… me entregué en cuerpo y alma”.

¿Cuándo juegan Cruz Azul y Xolos de Tijuana por el Clausura 2026?

Nacho Rivero visitará a Cruz Azul jugando para los Xolos de Tijuana este sábado 18 de abril desde las 17 horas en el Estadio Cuauhtémoc.