Fue clave para México en el Mundial 2026, pero la afición de Chivas le soltó la mano tras su regreso

Chivas cayó 1 a 0 ante FC Dallas para quedar prácticamente eliminado de la Leagues Cup 2026. El equipo rojiblanco suma 1 punto en 2 partidos y la molestia de la afición no tardó en hacerse esperar. Especialmente con un jugador que fue clave para México en el Mundial 2026, el cual recibió una serie de abucheos cada que tocaba el balón.

Nos referimos a Luis Romo, el capitán rojiblanco que fue blanco de críticas por parte de la afición de Chivas. En pleno encuentro ante FC Dallas, Romo recibió abucheos y silbidos por parte de su propia afición. La intensidad del descontento llegó al punto que desde las gradas se escuchaba cómo pedían su salida del campo al grito de “¡Fuera! ¡Fuera!”.

Luis Romo recibió abucheos en pleno Chivas vs FC Dallas|MexSport

Por qué la afición de Chivas abucheó a Luis Romo en pleno partido

Luis Romo estuvo en el ojo del huracán luego de fallar un penal decisivo en el primer partido de la Leagues Cup ante el LAFC. Por lo que inmediatamente en redes sociales hubo internautas rojiblancos que lanzaron comentarios críticos al accionar del centrocampista mexicano.

En ese sentido, el escenario que se vivió en el segundo partido de la Leagues Cup demuestra el descontento de cierto sector de la afición de Chivas con el presente de Luis Romo. Por lo que habrá que ver cómo responde el futbolista mexicano dentro del terreno de juego.

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Los números de Luis Romo en Leagues Cup 2026

Luis Romo ha disputado los 180 minutos dentro de la Leagues Cup 2026. De acuerdo a cifras de SofaScore suma 1 disparo por partido, 92 por ciento de efectividad de pase, 2.5 intercepciones, 4 entradas y 8 balones recuperados por partido.

Luis Romo suma los 180 minutos posibles en la Leagues Cup 2026|Instagram: Luis Romo

En ese sentido, el jugador rojiblanco ha sido indispensable para el esquema de Gabriel Milito. Ya que el entrenador argentino ha decidido darle la titularidad y un protagonismo que goza desde su llegada a Verde Valle. Por lo que quedará por observar cómo será su cierre de torneo ante Seattle Sounders.