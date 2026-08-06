Así es la casa donde vive Hormiga González con su familia a los 23 años

Armando “Hormiga” González se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos de los últimos años. Sus goles con Chivas y su crecimiento dentro de la Liga BBVA MX le permitieron mejorar considerablemente su situación económica. Sin embargo, a sus 23 años, el delantero mantiene un estilo de vida alejado de los grandes lujos.

A diferencia de otras figuras del futbol que invierten parte de sus primeros grandes contratos en autos deportivos o enormes propiedades, González ha seguido otro camino. Su familia ha tenido una influencia importante en esta decisión y también forma parte de su vida cotidiana.

Así es la casa donde vive Hormiga González con su familia

Pese a que algunas publicaciones han definido su vivienda como una “mansión”, la realidad es diferente. La información revelada por su propia familia indica que Hormiga González vive en un departamento en Guadalajara junto a su madre y una de sus hermanas.

Se trata de un hogar familiar en el que el atacante mantiene una rutina enfocada principalmente en el futbol, el descanso y los estudios. Su habitación, por ejemplo, también funciona como su espacio para estudiar.

El delantero de Chivas sigue viviendo con sus padres

Su padre, Armando González Bejarano, contó que después de uno de sus partidos regresaron al departamento y encontraron al delantero en su cuarto haciendo tarea. González estudia en línea la Licenciatura en Deporte y Bienestar en la Universidad Anáhuac.

No existen datos públicos y confirmados respecto a las dimensiones, cantidad de habitaciones o valor comercial del departamento. Tampoco se conoce si la propiedad pertenece a la familia o es rentada.

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La familia de Hormiga González vive junto al delantero de Chivas

La presencia de su familia en Guadalajara no es casualidad. Sus padres decidieron que su madre y una de sus hermanas acompañaran a González durante su etapa como futbolista profesional.

Su madre tiene un papel importante en cuestiones relacionadas con su alimentación y organización cotidiana, mientras que su padre viaja constantemente por cuestiones laborales.

Esta dinámica permite que el atacante tenga prácticamente todo su día centrado en entrenar, descansar y cumplir con sus compromisos deportivos y académicos.

Familia de la Hormiga González

Hormiga González evita gastar su dinero en grandes lujos

El crecimiento de González en Chivas también vino acompañado de mayores ingresos. Sin embargo, desde su familia aseguran que todavía evita realizar gastos demasiado elevados.

Su padre explicó que el delantero utiliza vehículos de la familia y que no tiene como prioridad adquirir autos de lujo. La misma filosofía se aplica a la ropa y otros artículos exclusivos.

“Hay cosas más importantes que comprarte ropa de marca”, explicó González Bejarano al hablar sobre la educación financiera que intentó transmitirle a su hijo.

De esta manera, el goleador mantiene una vida bastante diferente a la imagen de ostentación que suele asociarse con algunos futbolistas profesionales.

|MEXSPORT

Hormiga González ya utilizó parte de su dinero para comprar un terreno

Esto no significa que González no haya comenzado a invertir el dinero generado durante su carrera. De hecho, su padre confirmó que la Hormiga ya compró un terreno.

La familia considera que invertir sus ingresos es una alternativa más conveniente que destinarlos a lujos. Hasta ahora no se hizo público cuánto costó el terreno, dónde se encuentra ni qué proyecto tiene pensado desarrollar allí.

Por lo pronto, a sus 23 años, González mantiene su residencia familiar en un departamento y continúa acompañado de su círculo más cercano mientras busca consolidarse como una de las principales figuras de Chivas.