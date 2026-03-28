Fue la promesa de Cruz Azul, pero nunca despuntó y hoy espera regresar tras triunfar en su nuevo equipo

Cruz Azul dejó ir hace un año a un jugador que estaba llamado a ser la nueva promesa del club, pero ante la poca oportunidad su carrera no despuntó. Debido a lo anterior, se marchó a préstamo a Mazatlán FC, conjunto en el que tiene un gran Clausura 2026, en espera de regresar al equipo que lo vio dar sus primeros pasos en el futbol.

Mauro Zaleta tiene un torneo de ensueño, ya que en las 12 jornadas disputadas suma 3 asistencias y un gol, importantes para que su equipo haya salido del último lugar de la tabla general y se ubique solo a 3 puntos del noveno puesto. Ello tras la llegada de Sergio Bueno a la dirección técnica, luego de 8 años de ausencia en la Liga BBVA MX.

Mauro Zaleta destaca con Mazatlán tras salir de Cruz Azul.|@maurozaleta14

¿Quién es Mauro Zaleta, jugador que dejó ir Cruz Azul?

Mauro es originario de Tuxpan, Veracruz, y juega como lateral izquierdo. Pese a debutar en Primera División con el conjunto de la Noria, el jugador se formó en las Fuerzas Básicas de Chivas, pero fue en 2021 cuando arribó a la Máquina para continuar con su proceso formativo.

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Zaleta se integró a la categoría Sub-20, pero rápidamente fue subido a la Sub-23, donde fue visto por Juan Reynoso y su cuerpo técnico, quienes lo integraron al primer equipo en 2022. Fue en el Clausura de ese año que el carrilero debutó en la Liga BBVA MX en la primera jornada ante Xolos de Tijuana.

Sin embargo, la falta de minutos ocasionó su salida al conjunto de Sinaloa por un año sin opción de compra, por lo que tendrá que regresar al concluir el Clausura 2026 y será entonces cuando la directiva, en conjunto con el cuerpo técnico, analice la posibilidad de mantenerlo o mandarlo a otro club a fin de que tome más experiencia.